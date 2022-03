Guerre en Ukraine : le prix du blé a explosé depuis le début du conflit armé

Le blé va-t-il devenir le nouvel or jaune ? Car la Russie est le premier pays exportateur de blé, et l’Ukraine le cinquième. À eux seuls, ils exportent 30% du blé mondial. Aujourd’hui, 13 millions de tonnes de blé ukrainiens et russes sont bloqués dans les ports, ou devenus invendables à cause des sanctions qui pèsent sur Moscou.

Le cours du blé s’enflamme

Résultat ? Le cours du blé s’enflamme. Il a même franchi la barre des 400 euros la tonne, un tarif qui a doublé en un an. Devenu hors de prix, l’Egypte a annulé sa dernière commande. La Turquie, elle, est dépendante à quasiment 100% de la Russie et de l’Ukraine dans les approvisionnements. Mais pour le moment, pas question de parler de pénuries. "À court terme, il y a de la marchandise qui est mobilisable au prix d’une très forte hausse des prix qui pose d’ores et déjà des prix records", selon un expert. En Inde, une récolte très importante s’amorce.