Covid-19 : "La meilleure aide que l’on puisse nous apporter c’est d’ouvrir", estime le délégué général de Procos, fédération pour la promotion du commerce spécialisé

Emmanuel Le Roch, délégué général de Procos, Fédération pour la promotion du commerce spécialisé est l'invité éco de franceinfo jeudi 22 avril alors que certains magasins, situés dans les grands centres commerciaux, sont fermés depuis presque trois mois. Il fait partie des signataires d'une tribune publiée jeudi 22 avril dans Le Parisien (article payant), dans laquelle les principales fédérations du commerce, les réseaux d’enseignes et quelques 150 patrons appellent le gouvernement à rouvrir tous les magasins sans exception le 10 mai au plus tard.

"150 000 magasins qui sont fermés et en danger"

"On a beaucoup de magasins qui sont fermés depuis février, donc depuis déjà trois mois. C’est plus longtemps que l’année dernière lors du premier confinement", rappelle Emmanuel Le Roch.

"L’année dernière a été extrêmement dure pour un certain nombre de secteurs non-alimentaires. Au premier trimestre de cette année, nous avons eu en moyenne 30% de moins de chiffre d’affaires dans nos commerces." Emmanuel Le Roch franceinfo

"Aujourd’hui ce sont 150 000 magasins qui sont fermés et en danger si on ne trouve pas un moyen de faire rouvrir. 800 000 collaborateurs sont au chômage partiel et inquiets de la fragilité de leur réseau", précise-t-il.

Pourquoi demander une réouverture de tous les magasins le 10 mai ? Cette date "est liée à l’analyse que l’on a de l’importance du mois de mai", explique Emmanuel Le Roch. "Il y a la Fête des mères début juin, ce qui est très important pour certains secteurs d’activité comme la parfumerie ou la bijouterie mais, plus globalement, pour l'habillement, poursuit-il. Il est très important qu’on puisse destocker rapidement les produits d’été. Et toute semaine de plus est une semaine perdue."

Le gouvernement annonce la prolongation du dispositif des prêts garantis par l'État jusqu’à la fin de l’année alors qu’il devait s’arrêter le 30 juin prochain. Une "mesure positive", estime le délégué général de Procos. "On voit une prise de conscience du gouvernement que les aides ne vont pas s’arrêter demain matin (…). La meilleur aide qu’on puisse nous apporter c’est d’ouvrir".