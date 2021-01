Covid-19 : quels sont les centres commerciaux qui vont devoir fermer à partir de dimanche 31 janvier ?

Les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 vont baisser le rideau dès samedi soir, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Economie. Une réunion est prévue samedi midi à Bercy avec les fédérations de commerce pour plus d'informations.

Nouvelle déception pour les commerçants. Le Premier ministre, Jean Castex, n'a pas annoncé de nouveau confinement, vendredi 29 janvier, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Mais il a indiqué que les centres commerciaux non-alimentaires de plus de 20 000 m2, "c'est-à-dire ceux qui favorisent le plus de brassage", seront fermés en France dès dimanche. Ils devront en réalité fermer dès samedi soir, sans pouvoir réouvrir le lendemain, a appris franceinfo auprès du ministère de l'Economie.

La France comptait en 2019 396 magasins géants de plus de 20 000 m², selon les chiffres du conseil national des centres commerciaux (PDF), ce qui représente 47% du total des centres commerciaux français. Dans ces derniers, seules les enseignes non-alimentaires devraient fermer, a appris franceinfo. Une réunion est prévue samedi midi à Bercy avec les fédérations de commerce pour plus d'informations.

Lors du déconfinement le 11 mai dernier, la réouverture des centres commerciaux de plus de 40 000 m² avait déjà été soumise à une autorisation préfectorale. En Ile-de-France, ils avaient même dû rester fermés.

Une nouvelle jauge de fréquentation

A partir de lundi, les jauges de fréquentation "seront renforcées dans toutes les grandes surfaces", a aussi promis Jean Castex, sans donner plus de précision. Depuis fin novembre, les commerces ne peuvent pas accueillir plus d'un client pour 8 m2 de surface de vente, ou du local accueillant le public, avec une tolérance pour les personnes d'une même unité familiale ou nécessitant un accompagnement.

"Ce qui avait été envisagé" lors des discussions avec le gouvernement, "c'était de passer d'un client pour 8 m2 à un client pour 10 m2, c'est sur ce quoi nous avions travaillé ensemble", a précisé Jacques Creyssel, président de la Fédération du commerce et de la distribution. Ces annonces sont "une nouvelle plus positive qu'une fermeture généralisée des commerces non alimentaires, qui avait été envisagée".

"Ce sont ce soir des milliers de travailleurs et de commerçants qui ont appris qu'ils allaient fermer dimanche prochain", a en revanche réagi sur franceinfo Yann Petiot, le directeur général de l'Alliance du commerce, qui s'inquiète que le Premier ministre n'ait pas donné "de date de fin". Ce dernier a promis que toutes les mesures d'aide en place seraient reconduites.