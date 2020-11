Covid-19 : Il y a "une grande incertitude" pour la croissance française, estime Sylvie Goulard, sous-gouverneure de la Banque de France

Sylvie Goulard, la sous-gouverneure de la Banque de France, invitée de franceinfo, mercredi 18 novembre 2020. (FRANCEINFO)

L'activité économique est en forte baisse en France au mois de novembre en raison du confinement mis en place pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, selon les chiffres publiés par l'INSEE mardi 17 novembre. L'institut statistique table sur une chute de -2,5 à -6% au quatrième trimestre. "Nous sommes en phase avec l’Insee. Nous partageons une grande incertitude mais nous sommes dans le même mouchoir de poche", affirme Sylvie Goulard, la sous-gouverneure de la Banque de France.

Les chefs d'entreprise "s'en tiendront aux mesures de restrictions"

Le monde de l'entreprise navigue-t-il à vue ? "Nous interrogeons les chefs d’entreprises très régulièrement dans des enquêtes de conjoncture et dans certains secteurs ces chefs d’entreprises ont plus de visibilité que dans d’autres, indique Sylvie Goulard. Mais ils font partie de la Nation et ils s’en tiendront aux mesures qui seront données sur le confinement et les mesures de restriction."

Concernant le blocage du budget européen et des plans de relance par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, la sous-gouverneure de la Banque de France met en cause la règle du vote à l'unanimité. "Certains prétendent que l’unanimité nous protège mais en fait elle nous met aussi dans la main de ceux qui ne veulent pas avancer. Des pays comme la Pologne et la Hongrie sont très proches de l’Allemagne en termes économiques et de choix politiques. Ils ne peuvent pas bloquer durablement", analyse Sylvie Goulard.

Joe Biden, un espoir de "verdissement de l'économie"

Quand aux relations avec les États-Unis, la sous-gouverneure de la Banque de France estime que la victoire de Joe Biden est synonyme d'espoir pour les entreprises françaises."Il y a un sujet sur lequel on peut espérer un vrai changement, c’est celui du climat et de la finance verte. À la fois parce que Biden est prêt à rentrer dans l’accord de Paris et d’une manière générale de jouer collectif dans d’autres organisations comme l’OMS et l’OMC".

Et Sylvie Goulard d'ajouter : "La taille de l’économie américaine, et de son secteur financier, nous laisse espérer un mouvement en faveur du verdissement de l’économie : faire aller les flux d’épargne vers les investissements de demain".