Discours d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen : "Il y a beaucoup de communication chez lui", note Philippe Juvin eurodéputé LR

Philippe Juvin en juin 2016. (MAXPPP)

Emmanuel Macron s'est posé en leader de l'Union européenne face aux nationalistes, mardi 17 avril, lors d'un discours au Parlement européen réuni à Strasbourg (Bas-Rhin). Le discours était "brillant sur la forme", reconnaît le député européen Les Républicains, Phillippe Juvin, invité du "19h20 politique" sur franceinfo, mais le chef de l'État n’a pas "apporté de réponses", selon lui.

franceinfo : Après le discours d'Emmanuel Macron, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, a déclaré : "La vraie France est de retour". Avez-vous eu la même impression ?

Philippe Juvin : Ce qui est clair, c’est qu’il est très brillant sur la forme et c’est une intervention qui a fait du bien. Depuis François Hollande, on avait envie de se cacher sous la table quand le président arrivait dans l’hémicycle tellement il était ridicule. Emmanuel Macron, lui, a certes posé des questions, mais il n’a pas apporté de réponses.

Emmanuel Macron a frappé en Syrie sans demander l’autorisation de l’Union européenne. Le chef de l’État n'est-il Européen que dans la communication ?

Il est clair qu’il y a beaucoup de communication chez lui. Il dit qu’il veut beaucoup réformer, mais il ne dit pas comment. Nous sommes 27 États, on ne peut pas changer tout seul les choses. Emmanuel Macron croit à une Europe idéale, mais en Europe il y a des tensions, des intérêts contradictoires. Il faut prendre cela en compte, et il ne l’a pas compris. La France seule ne suffit pas, et le couple franco-allemand aussi. Il n’y a rien de pire que d’arriver avec ses grands sabots et dire que l’on va tout réformer.

C’est l’Europe qui demande à la SNCF de s’ouvrir à la concurrence. Comment rassurer les utilisateurs ?

Premièrement, le succès des réformes nationales, c’est la condition pour peser en Europe. Si vous n’êtes pas vertueux au plan national, vous n’êtes pas vertueux au plan européen et donc vous ne pesez pas. Le vrai sujet c’est la place de la France dans le débat politique. Deuxièmement, la question de la SNCF est beaucoup plus large et la mise en concurrence d’un certain nombre d’activités économiques contribue à la diminution de coût. Et ça on le doit à l’Union européenne.