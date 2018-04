À Strasbourg, Emmanuel Macron se pose en leader de l'Union européenne face aux nationalistes

À un an des élections européennes, le chef de l'État veut redonner goût à l'Europe. Le président français s'est exprimé mardi matin devant le Parlement européen à Strasbourg (Bas-Rhin). "Ce matin, on a assisté à un véritable discours de combat, un discours très offensif, habité par un sentiment d'urgence, car le modèle européen est menacé à l'extérieur de ses frontières, mais aussi miné par les forces populistes à l'oeuvre", a rappelé le journaliste Pascal Verdeau, en direct depuis Strasbourg.

Création d'un nouveau programme d'accueil des migrants

Emmanuel Macron a profité de son discours pour proposer la création d'un nouveau programme européen pour l'intégration et l'accueil des réfugiés. "Une réponse aux pays de l'Est qui refusent les quotas de migrants, analyse le journaliste. Un an avant les élections européennes, Emmanuel Macron veut affirmer son leadership face aux nationalistes des pays de l'Europe de l'Est."

Le JT

Les autres sujets du JT