Le Youtubeur MrBeast paye les frais d’opération de la cataracte d'un millier malades et interpelle sur cette maladie que l’on pourrait éradiquer

Le vidéaste le plus suivi sur Youtube a accumulé 55 millions de vues en 48 heures. On le voit accompagner des malades chez un ophtalmologue pour se faire opérer et retrouver la vue. Objectif : démontrer que ce mal se soigne facilement et que la seule barrière est l’argent.

Avec 130 millions d’abonnés, l’Américain MrBeast est le vidéaste le plus suivi sur YouTube. Le dernier défi qu’il s’est lancé : faire soigner gratuitement 1 000 personnes atteintes de la cataracte, de payer leurs frais médicaux et leur permettre de retrouver la vue. S'il a mis trois semaines pour y arriver, il l’a fait avec l’aide d'un ophtalmologiste, le docteur Jeff Levenson, spécialiste de la cataracte. Depuis vingt ans, ce dernier sensibilise à cette maladie qui engendre une perte de la vision pouvant aller jusqu’à la cécité, mais qui, pourtant, se soigne. L’opération dure une demi-heure, elle est courante en France et partiellement prise en charge, ce qui n’est pas le cas aux États-Unis...

>> Cancer : en perdant un pari, l’acteur Ryan Reynolds réalise une coloscopie qui lui a peut-être sauvé la vie

MrBeast, de son vrai nom Jimmy Donaldson, s’est dit donc dit qu’il tenait là un bon défi à filmer. À 24 ans, il gagne plus de 54 millions de dollars par an avec ses vidéos, d’après Forbes. Il a commencé avec des vidéos absurdes, se filmant par exemple en train de faire exploser du verre avec un mégaphone, ou passer 50 heures enfermé dans un cercueil, et puis il est passé aux défis caritatifs : MrBeast distribue des valises de billets à des inconnus dans la rue, il filme leur réaction, met ça sur YouTube et ça cartonne. Alors, pour faire évoluer le concept, il a récemment décidé de cibler ses dons et de mettre en lumière des causes, comme ici, la lutte contre la cataracte.

En quelques jours, il a donc fait le tour des associations d’aides aux plus précaires de Jacksonville, en Floride, pour trouver des personnes à soigner : un mécanicien qui a perdu son emploi à cause de sa vision défaillante, un jeune qui, faute de pouvoir conduire, ne sort plus de chez lui, ou encore ce père qui rêve simplement de pouvoir regarder son fils. Quarante personnes ont été opérées le premier jour. Pour atteindre les 1 000, MrBeast a financé des opérations en Jamaïque, Indonésie, Honduras, au Kenya ou encore au Brésil...

Il a publié la vidéo samedi 28 janvier, et, depuis, elle a été vue 56 millions de fois. Évidemment, c’est émouvant, c’est galvanisant, mais surtout ça créé un débat sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, sur le fait que le traitement existe, que l’argent est la seule barrière, et que tout ça serait réglé facilement avec un investissement public ou privé. "Pourquoi donc ne s’y met-on pas ?", demande Mr Beast.