La star britannique FKA Twigs raconte les violences conjugales qu'elle a subies et veut en finir avec la question "Pourquoi n’êtes-vous pas partie ?"

Danseuse, chanteuse, performeuse britannique, FKA Twigs raconte dans deux interviews les violences physiques et psychologiques que lui a fait subir pendant un an son ex-conjoint, l’acteur Shia LaBeouf. Un témoignage qu’elle veut utile, pour inciter les commentateurs à interroger le comportement des agresseurs et non plus celui des victimes.