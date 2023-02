En Grande-Bretagne, un juge condamne sept militants écologistes, tout en saluant leur "admirable" intention de sauver la planète

Dans un tribunal du district de Birmimgham, le juge Graham Wilkinson a condamné des militants de "Just Stop Oil" pour avoir bloqué une voie menant à un terminal pétrolier. Avant de souligner leurs intentions, louables, de "vouloir préserver la planète pour les génération futures et présentes".

C’était il y a quelques jours, à la cour de Wolverhampton, en Angleterre. Graham Wilkinson devait juger sept activistes, deux femmes et cinq hommes, du mouvement écologiste Just Stop Oil, pour s’être assis sur la route menant au terminal pétrolier du groupe Esso, à Birmingham, et avoir ainsi bloqué toute entrée et sortie. Le plus jeune est un étudiant en biologie de 20 ans, la plus âgée une retraitée de 68 ans et l’action était organisée pour intimer au gouvernement britannique d’arrêter de délivrer de nouveau permis d’exploration de gaz et de pétrole. C’était en avril 2022, ils ont tenu 12 heures avant d’être délogés, arrêtés, puis poursuivit pour occupation illégale d’une voie privée.

>> Royaume-Uni : qui sont les militants écologistes de "Just stop oil", auteurs des récentes actions d'éclat dans les musées ?

"Des bonnes personnes avec de bonnes intentions"

Le juge Wilkinson vient donc de les reconnaitre coupables, et de les condamner, tout en saluant leurs bonnes intentions lors de l’énoncé du verdict : "bien sûr, a-t-il lancé d’après le compte rendu intégral publié par la BBC, il est évident que l’origine humaine du réchauffement est réelle, il est également évident que nous affrontons une crise climatique, ainsi personne ne peut s’élever contre les motivations que vous avez énoncées, préserver cette planète non seulement pour les générations futures mais aussi pour les générations présentes, vous les avez exprimé de manière très touchante, en tout cas j’ai été touché. En résumé, vous êtes de bonnes personnes avec de bonnes intentions, un but admirable, mais quand les gens biens font de mauvaises choses, ça ne transforme jamais les mauvaises choses en bonnes actions."

Et Graham Wilkinson de rappeler que, malgré le dilemme éthique devant lequel ce genre de cas peut placer un juge, toute société a besoin d’avoir confiance en sa justice, et que pour ce faire ses lois doivent s’appliquer à tous, de manière égale, quelles que soient les intentions.

Le juge les a donc reconnu coupables d’occupation d’une voie privée et condamnés à des amendes allant de 250 à 500 livres sterling, de quoi rappeler qu’un tribunal ne juge pas la morale mais bien l’application de la loi, la loi qui est aussi le cadre indispensable sans lequel les pollueurs, les cupides, les mal intentionnés n’auraient ni limite ni contrôle. Ce que dit Graham Wilkinson à ceux qu’il appelle "les bonnes personnes avec de bonnes intentions", c’est que parier sur la morale dans un tribunal ne mènera jamais à rien, ou juste à s’entendre dire que la crise climatique est réelle et que se battre pour sauver ce qui peut encore l’être est admirable. Peut-être que changer l’esprit des lois commence par ça.