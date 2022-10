Royaume-Uni : qui sont les militants écologistes de "Just stop oil", auteurs des récentes actions d'éclat dans les musées ?

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Ils ont jeté de la soupe à la tomate sur un Van Gogh à Londres, de la purée de pomme de terre sur un Monet en Allemagne. Jeudi 27 octobre l'un d'entre eux s'est collé sur un tableau de Vermeer à La Haye. Qui sont les militants du collectif "Just stop oil" ("arrêtez le pétrole") et que veulent-ils précisément ?

Le collectif "Just stop oil" veut l'arrêt des nouveaux forages de gaz et de pétrole. En 2022, disent-ils, relancer la production de combustible fossile est "une absurdité" qui accélère le dérèglement climatique.

Créé au Royaume-Uni en février 2022, "Just Stop Oil" se définit comme "un mouvement de résistance non-violent" et si ses militants s'en prennent aux tableaux dans les musées c'est évidemment pour créer un électrochoc. L'un des porte-parole, Alex De Koning, explique dans une interview à Euronews que "le grand public s'indigne bien plus pour une soupe à la tomate versée sur la vitre de protection d'un Van Gogh que pour les 33 millions de Pakistanais déplacés par les inondations" ou que pour "la sécheresse qui affecte les récoltes et 36 millions de personnes en Afrique".



Le jeune homme, qui a mis son doctorat sur pause, ne refuse aucun plateau. Il est même régulièrement invité sur la très conservatrice GB News. "Même si les citoyens ne sont pas d'accord avec nos méthodes, dit-il, ils ne peuvent pas ne pas être d'accord avec notre message. Nous nous arrêterons lorsque nos gouvernements s'engageront pour la fin des énergies fossiles."

Des militants jeunes et étudiants

Le profil des militants ? Des écolos plutôt diplômés, plutôt jeunes, la vingtaine en général, même si on a aussi vu des quadras et des retraités pulvériser de la peinture orange sur des bâtiments ou des magasins. Tous agissent à visage découvert, répondent volontiers aux journalistes et revendiquent leurs actions sur les réseaux sociaux.

Phoebe, une étudiante de 21 ans, a posté cette vidéo sur Instagram après avoir jeté la fameuse soupe à la tomate sur les Tournesols de Van Gogh à la National Gallery de Londres le 14 octobre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Just Stop Oil (@just.stopoil)

"Ça a créé beaucoup de débats et de controverses. Donc on vous invite à venir nous parler, à comprendre pourquoi on l'a fait..Ces actions peuvent sembler insensées. Mais honnêtement, rien n'est plus insensé que de voir le gouvernement continuer à exploiter les combustibles fossiles, parce qu'il est conscient de la destruction que cela va nous engendrer". Le groupe a d'ailleurs organisé une visio-conférence par zoom jeudi 27 octobre, pour discuter aussi des solutions de remplacement : isolation, transports publics gratuits, passage aux énergies renouvelables...

La statue de Charles III entartée

Avant ces attaques d'œuvres d'art qui les ont propulsés sur la scène médiatique, les militants de "Just Stop Oil" ont déjà bloqué des terminaux pétroliers, occupé des ponts à Londres, perturbé des manifestations sportives comme le Grand Prix de formule 1 de Silverstone. En début de semaine ils ont aussi écrasé un gros gâteau au chocolat sur la statue de cire du roi Charles III chez Madame Tussaud, le musée Grévin londonien.

ROYAUME-UNI : Après Van Gogh il y a une semaine et Claude Monet hier, des militants écologistes de "Just Stop Oil" viennent d'entarter la statue de cire du roi Charles III au célèbre musée Madame Tussauds à Londres.pic.twitter.com/XJetw28OAQ — Infos Françaises (@InfosFrancaises) October 24, 2022

"Just stop Oil" a fait des émules en France, en Allemagne, au Canada ou aux États-Unis. En Allemagne, des militants de "Letzte Generation" sont restés collés au sol entre les voitures dans un showroom de la marque Porsche. Le directeur de la concession les a laissés dans le noir et sans chauffage pendant 42 heures avant d'appeler la police.

Many aspects of our @ScientistRebel1 action at @Autostadt @VW have been misinterpreted and its overall goals neglected. Here's a hopefully clarifying thread. Report in fullhttps://t.co/WwYsrBuifu 1/ pic.twitter.com/GnsI8AD6ML — gianluca grimalda (@GGrimalda) October 24, 2022

"Just Stop Oil" est financé par des dons, notamment le Climate Energy Fund, le réseau américain créé en 2019 dont fait partie Aileen Getty, la filleule du magnat du pétrole J. Paul Getty : elle a ouvertement déclaré qu'elle applaudissait la manifestation sur le Van Gogh. "Malheureusement, ce que nous faisons, face à une industrie de plusieurs milliards de dollars, est très coûteux. Nous avons besoin que les gens nous financent, sinon nous n'irons nulle part" reconnaît Alex De Koning. Mais "nous ne nous soucions pas du passé des gens – nous ne nous préoccupons que de ce qui va se passer maintenant".