Climat : quand des activistes dégradent des œuvres d’art

"Le temps des paroles, c’est fini, maintenant, c’est le temps de l’action", lance un activiste pour le climat. Puis une autre activiste à ses côtés lance une tarte sur la statue du roi Charles III au musée de cire de Londres (Royaume-Uni), lundi 24 octobre. L’acte est signé "Just stop oil" (Stop aux énergies fossiles). Hier, c’est un tableau de Claude Monet, valant 76 millions d’euros, qui a été recouvert de purée par d’autres activistes allemands. "Ça va attirer l’attention mais ça va l’attirer d’une mauvaise façon", pense un homme. "Je ne sais pas si l’art a quelque chose à voir avec le sujet", poursuit un autre.



"Visibiliser le combat"

"Vu que, visiblement, ça n’a pas l’air de choquer, le fait qu’il fasse 20 °C à Paris en octobre et 35 °C dans le Sud, peut-être que s’attaquer à des choses qui nous touchent plus (...) ça a aussi cette valeur-là de visibiliser ce combat-là et cette urgence à mener", affirme Marie Chureau, activiste écologiste. Aucune œuvre n’a réellement été abîmée car elles sont protégées par des vitres.