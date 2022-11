Cinéma : l’acteur Chris Hemsworth met sa carrière en pause pour "vivre le moment présent"

Profiter du présent avant qu’il ne soit trop tard. C’est le conseil que donne dans la version américaine du magazine Vanity Fair l’acteur Chris Hemsworth, 39 ans, star du film de super héros Thor, mais aussi en ce moment de la série-réalité Sans Limites, sur Disney+, où le but est de tester les limites du corps et de l’esprit, avec des défis du type apnée dans une piscine avec les mains attachées, saut à l’élastique, nage en eau glacée... Bref, un concept tout en muscle et en testostérone, dont le but est de trouver les clés pour vivre plus longtemps et mieux.

Tout au long de la série, l’acteur est suivi par des médecins. Or, lors du dernier épisode, les analyses ont révélé qu’il avait une prédisposition génétique pour la maladie d’Alzheimer. Il possède deux gènes déclencheurs et il a donc huit à dix fois plus de chances qu’une personne qui ne les a pas de développer cette maladie de la mémoire dans les années qui viennent. Une annonce qui l’a sidéré et qui a failli ne pas apparaitre dans la série. Normalement, les résultats lui sont annoncés à chaque fin d’épisode, pour faire une séquence décryptage authentique, mais les médecins ont alerté la production en amont : impossible de lui annoncer une chose pareille sans le prévenir en amont.

Ils l’ont donc convoqué, lui ont expliqué les résultats des tests, et lui ont proposé de ne pas en parler dans l’épisode. Mais après mûre réflexion, Chris Hemsworth a décidé de rendre public son diagnostic, d’utiliser la série pour sensibiliser, expliquer le fonctionnement de cette maladie et surtout parler de dépistage et de prévention. "Parce qu’on peut anticiper, dit-il, on peut améliorer son sommeil, sa nutrition, gérer le stress. Ce que l’on fait maintenant détermine notre état futur." Et c’est justement pour ça qu’il arrête, "pour prendre le temps de vivre".

Il explique qu’il court un marathon sans fin depuis des années, qu’il n’a pas vu grandir ses enfants, qu’il enchaine projets et tournages et que la perspective d’Alzheimer, au bout d’une vie pareille, change absolument tout. Qu’est-ce qu’on fait quand on sait ? Chris Hemsworth répond qu’il faut "profiter du présent" : "Faites-le parce que vous ne savez pas quand votre heure va venir, vous ne savez pas de quoi demain sera fait, alors vivez pleinement aujourd’hui."