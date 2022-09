Alzheimer : l'importance de se faire diagnostiquer le plus tôt possible

Le journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 21 septembre, détaille les premiers signes de la maladie d'Alzheimer qui doivent nous alerter, et explique l'importance de se faire diagnostiquer le plus tôt possible.

Quels sont les premiers signes de la maladie d'Alzheimer qui doivent nous alerter ? "D'abord, c'est les troubles de la mémoire. Attention, il ne s'agit pas simplement de ne plus trouver ses clés, de ne plus trouver ses lunettes (...) Dans la maladie d'Alzheimer, on va oublier les faits d'actualité, même après avoir regardé le journal. On va oublier qu'on a fait un anniversaire il y a deux jours. On va peut-être se perdre dans son quartier habituel. Tout ça, ce sont des signes inquiétants", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 19/20, mercredi 21 septembre.



L'importance des relations sociales

Damien Mascret revient ensuite sur l'importance de se faire diagnostiquer le plus tôt possible : "Il y a un suivi très précis pour savoir à quel moment il faut arrêter, par exemple, de conduire (...). Et puis surtout, on va essayer de stimuler les neurones qui ne sont pas encore touchés par la maladie d'Alzheimer, et pour le faire, on a de l'activité physique, ça oxygène bien le cerveau, et puis surtout, les relations sociales", ajoute le journaliste.