Andrée et Liliane, deux résidentes d’un Ehpad, se disent oui après 47 ans d’amour secret

C’était le 15 novembre à Valenciennes, un moment très émouvant d’après le maire qui les a unies devant tous les résidents de l’Ehpad. Les deux amoureuses ont appris lors d’une sortie à la mer que le mariage pour tous, qu’elles pensaient légendaire, existait bel et bien et ont immédiatement décidé de se marier.

Liliane et Andrée sont deux amoureuses de 72 ans qui, après 47 ans à s’aimer en secret, se sont dit oui dans l’Ehpad où elles résident à Valenciennes dans le Nord, devant tous les pensionnaires, heureux comme jamais d’assister à une noce. C’était mardi dernier, et depuis, leurs deux sourires sont absolument partout, du journal local L’Observateur de Valenciennes, à France 3, en passant par Aujourd’hui en France, sans compter le plébiscite que suscite leur histoire sur les réseaux sociaux. Et l’on comprend aisément pourquoi.

Andrée et Liliane se connaissent depuis qu’elles ont onze ans, elles ont été placées dans le même foyer pour enfants, dans les années 1960, et comme elles le disent à France 3, elles se sont plu tout de suite. Ensemble, elles rient, elles se soutiennent, elles sont leur seule famille. Alors, à 25 ans, elles se sont déclarées leur flamme et ont décidé de garder leur amour secret toute leur vie, "parce que les gens n’auraient pas compris". En 2017, elles sont entrées à l’Ehpad, ont demandé à être logées dans la même chambre, et c’est seulement cet été lors d’une sortie à la mer qu’elles ont réalisé qu’elles pouvaient se marier.

Elles pensaient que le mariage pour tous n'existait qu'à la télé

"On était à table, confie leur infirmière, Alexandra à France 3, on a commencé à parler mariage pour tous et elles ne nous croyaient pas, elles pensaient que ça n’existait qu’à la télé. Alors, je leur ai montré des photos et quelques minutes plus tard, madame Andrée a fait sa demande à Liliane sur le front de mer." Le journaliste de l’Observateur raconte, lui, combien toute la maison de retraite s’est démenée pour organiser l’évènement, trouver les robes de mariées, préparer le repas, faire venir un accordéoniste. Le jour J, résidents et soignants leur ont fait une haie d’honneur et offert un tête à tête au restaurant en guise de lune de miel.

Le maire, Laurent Degallaix, dit que c’était "très beau, très émouvant de voir ces dames vivre leur amour au grand jour " C’était le 15 novembre, à Valenciennes, et à l’heure où ce qui fait la une, c’est une nouvelle fusillade dans un bar gay aux États-Unis, mais aussi l’interdiction des brassard arc-en-ciel pour toute la durée d’une Coupe du monde qui se déroule dans un pays où aimer une personne du même sexe est puni de mort, l’union de Liliane et Andrée n’est pas juste une belle histoire, c’est le rappel salutaire que l’amour gagne toujours, et qu’il n’y a que ça, absolument que ça, qui compte à la fin.