A 14 ans, il envoie 16 000 cartes pour la Saint-Valentin à des enfants hospitalisés et des pensionnaires de maisons de retraite

Depuis quatre ans, Patrick Kaufmann, 14 ans, écrit des lettres d’amour à ceux qui n’en reçoivent pas. Habitant près de Washington, aux États-Unis, il a rédigé ses premières cartes pour la Saint-Valentin 2020, lors d’une opération caritative de préparation de colis alimentaires pour des enfants malades. Il a proposé d’ajouter dans chaque paquet une lettre pleine d’attention, garnie de petits cœurs et de mots d’amour. Il en a rédigé trente, et puis c’est devenu une obsession : "je n’arrêtais pas de me dire, raconte-t-il au Washington Post, que ce serait génial si je pouvais trouver un moyen d’en envoyer à toutes celles et ceux qui adoreraient en recevoir, mais à qui personne n’écrit."

>> Les Françaises et Français vivent de moins en moins en couple, selon les chiffres de l'Insee en 2019

Pour la Saint-Valentin 2021, il a fait appel à d’autres petites mains, en l’occurrence ses camarades de classe, immédiatement emballés par le défi, avec lesquels il a écrit 300 cartes, adressées cette fois à des adultes hospitalisés pour des cas de cancers. En 2022, l’année dernière, rebelote, mais cette fois avec d’autres élèves, scolarisés dans d’autres écoles de sa ville. Même engouement, même efficacité : 3 000 lettres écrites. Et aujourd’hui, pour ce 14 février 2023, Pat a reçu l’aide de milliers d’élèves répartis dans 62 écoles dans tout le pays, pour un total 16 000 cartes, toutes écrites et personnalisées à la main.

Une maison qui ressemble à un bureau de poste

C’est lui qui gère tout, tout seul. Il a créé un site internet pour recruter des rédacteurs volontaires, il a pris contact avec des maisons de retraite, des hôpitaux et des associations d’aide aux enfants malades pour livrer toutes ces cartes à leurs destinataires. Enfin, c’est chez lui, ou plutôt chez ses parents, que les missives ont été stockées avant d’être envoyées.

Son père, Roy, admiratif, confie qu’il est tout de même un peu dépassé par la situation et qu’avec 16 000 lettres en attente d’être acheminée, leur maison ressemble littéralement à un centre de distribution de la poste. "Bien sûr, ça prend de la place, reconnaît le collégien, mais moi, je pense aux personnes qui vont ouvrir ces courriers et à qui ça va décrocher un sourire, celles et ceux qui n’ont plus de famille, qui sont seules, ou qui sont malades."

Ces oubliés de la Saint-Valentin, la fête des amoureux, qu’un collégien de 14 ans propose donc de transformer en fête de l’attention à l’autre, et de la tendresse pour tous.