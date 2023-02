Les Françaises et Français vivent de moins en moins en couple, selon les chiffres de l'Insee en 2019

Cette diminution est légère mais constante depuis les années 1980, révèle l'Insee. La part des couples mariés diminue drastiquement notamment chez les 20-24 ans avec seulement 4% des femmes et 2% des hommes de cette tranche d'âge vivant en couple marié en 2019.

Selon l'Insee, en 2019 en France, 31 millions de personnes vivent en couple dans le même logement, soit 59% de la population âgée de 18 ans ou plus. Un chiffre en légère, mais constante, diminution depuis les années 1980. Cette proportion était de 62% en 1999, 64% en 1990 et 62% entre 1962 et 1982.

Chez les plus jeunes, 25% des femmes et 14% des hommes de 20 à 24 ans vivent en couple, contre 54% des femmes et 32% des hommes en 1975, presque toujours en couple marié, souligne l'Insee. La part des couples mariés diminue drastiquement chez les 20-24 ans avec seulement 4% des femmes et 2% des hommes de cette tranche d'âge vivant en couple marié en 2019. Ces proportions connaissent une baisse depuis les années 2010, qui peut être liée à la hausse des taux de scolarisation à ces âges et à la hausse du chômage des jeunes, précise l'Insee.

Les diplômés vivent plus souvent en couple que les non-diplômés

Chez les plus âgés, l'Insee relève une hausse de la vie en couple, qui peut être expliquée par la baisse de la mortalité des hommes de plus de 70 ans et donc le recul du veuvage. Ainsi, 26% des femmes de 80 à 89 ans vivent encore en couple en 2019 contre 16% en 1999. La proportion d'hommes en couple à un âge avancé, 65% pour les plus de 80 à 89 ans, reste beaucoup plus élevée que cette proportion chez les femmes car il y a plus de veuves que de veufs, précise l'Insee.

En 2019, les Françaises et Français diplômés âgés de 30 à 39 ans vivent plus souvent en couple que les Françaises et Français non-diplômés. Sept titulaires d'un bac+5 sur dix vivent dans le même logement que leur conjoint, contre six personnes sans diplômes sur dix, selon l'Insee. Avant 2000, les femmes sans diplômes vivaient plus souvent en couple que leurs homologues diplômées.