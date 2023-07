L'été des chefs. "J'aime la cuisine traditionnelle française", plaide Nobu Akishige

Les chefs japonais sont nombreux à Paris. Les étoilés sont plus rares. Nobu Akishigue est de ceux-là, pour son restaurant Automne, dans le 11e arrondissement.

Il ne faut jamais se fier aux apparences. Si vous passez devant le restaurant Automne, rue Richard Lenoir à Paris, vous ne le remarquerez peut-être pas. L’enseigne ne paye pas de mine, une petite salle à l’intérieur qui comprend quelques tables et chaises en bois, et on devine dans le fond une cuisine réduite à son minimum.

Pourtant, c’est là que Nobu Akishige, fait des miracles et propose une cuisine tout en saveurs, en précision, en technique et en saisonnalité. Pour baptiser ce lieu Automne, le chef s’est inspiré de son nom "Aki", qui signifie en japonais la saison des feuilles mortes.

"Chez moi, on ne mange pas japonais ! J'aime la cuisine traditionnelle française." Nobu Akishige à franceinfo

Dans son parcours, Nobu a puisé chez quelques grands cuisiniers comme Patrick Henriroux, Arnaud Donckele ou Loïc Lefevre, et il a défini peu à peu sa propre signature. N’allez surtout pas chez lui pour manger des plats japonais. Mais vous découvrirez des classiques transformés par sa formidable créativité pour une cuisine 100% française pensée par un Japonais. Et toujours le produit le plus noble possible au cœur de l’assiette, un produit choisi en direct avec le pêcheur, le maraîcher ou l’éleveur.

Par exemple, pour le bison que Nobu évoque dans l'émission, Matthieu Peron, un passionné reconverti qui s’est installé dans l’Allier. Un bison dont le chef récupère un rumsteck pour le préparer en tartare.

Rumsteak de bison en tartare, recette de Nobu Akishige, chef étoilé à Paris. (BERNARD THOMASSON / FRANCEINFO)

Une adresse inattendue à Paris, le guide Michelin précise même "comme on aimerait en découvrir plus souvent", pour une cuisine d’excellence à prix raisonnable. Une cuisine due au parcours inédit de ce chef japonais, Nobu Akishige.