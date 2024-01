Les séries les plus attendues de 2024. Le retour des séries américaines après la grève à Hollywood

Le samedi à 11h26, 18h26 et 22h26, le dimanche à 13h26 et 15h26

La double grève historique des scénaristes et comédiens qu’a connue Hollywood, entre mai et novembre 2023, est désormais terminée. Certaines séries devront attendre, encore, 2025 comme la suite de The Last of Us ou de The White Lotus. Mais préparez-vous quand même à un déferlement de séries qui attendaient sagement leur sortie.

À commencer par la suite tant attendue des Chroniques de Bridgerton à partir du 16 mai, cette fois qui tournera autour du personnage de Penelope, la fameuse commère et chroniqueuse Lady Whistledown. La suite de House of the dragon, inspirée de Game of Thrones, qui sortira cet été. Ou encore Stranger Things qui s’achèvera aussi avec sa cinquième saison, qui a fait pleurer, selon ses auteurs, les patrons de Netflix.

La mode est à la mode, des séries sur Karl Lagerfeld et Balanciaga arriveront sur Disney +, mais aussi Christian Dior pendant la Seconde Guerre mondiale dans The New Look sur Apple tv +. Également, une série sur une maison fictive dirigée par Lambert Wilson dans La maison toujours sur Apple tv+.

Films et jeux vidéo s'adaptent en séries

Les jeux vidéo continuent d’inspirer les auteurs de séries. On attend, le 12 avril, l’adaptation de The Fallout sur Prime Video, toujours une histoire de monde après une guerre nucléaire. Les films, aussi se déclinent en série. Préparez-vous cette année à Alien la série, Blade Runner 2099, Dune la prophétie, et même Ripley, adapté du Talentueux Mr Ripley.

On guette particulièrement Pingouin la série. Le personnage incarné par Coline Farrel dans The Batman aura droit, cet automne, à sa propre fiction. Elle suivra l’ascension d’Oswald Cobblepot qui n’est encore qu’un simple gérant de boîte de nuit et bras droit d’un caïd de la mafia. Il ne sème pas encore la terreur dans les rues de Gotham City.

La comédienne Kate Winslet, héroïne de Titanic, réussit tout ce qu’elle touche et sa prochaine série s'intéressera à la politique. The Regime racontera l’histoire d’une dictatrice charismatique. On peut faire confiance au réalisateur Stephen Frears pour donner du sens à cette série sur le thème de la déchéance d’un régime politique.

"Le Problème à trois corps", par les créateurs de "Game of Thrones"

Enfin, la série la plus attendue, est forcément celle des auteurs de Game of Thrones. Netflix a offert un pont d'or à David Benioff et DB Weiss qui proposeront, le 21 mars, Le Problème à trois corps.

Dans cette adaptation d’un roman de science-fiction chinois, il est question d'un récit de la première rencontre de l’humanité avec une civilisation extraterrestre au bord de l’effondrement qui se prépare à envahir la Terre : effets spéciaux garantis.