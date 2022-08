"House of the dragon" : guerre d'héritage et place des femmes, un préquel époustouflant qui prend la relève de "Game of Thrones"

200 ans avant les aventures de "Game of Thrones", "House of the Dragon" dépeint le déchirement du clan Targaryen. Une série en huis clos aux visuels superbes qui n'a rien à envier à sa grande soeur. Franceinfo a pu visionner les premiers épisodes en avant-première.

Le préquel très attendu de la série plébiscitée Game of Thrones (GoT) arrive sur le petit écran le 22 août, en simultané avec les Etats-Unis sur OCS. Adapté de l'oeuvre de George R.R Martin, Feu et Sang, il est centré sur la famille Targaryen, des monteurs de dragon aux cheveux argentés qui ont connu une fin tragique, déchirés par la folie et la consanguinité.

L’intrigue prend place 200 ans avant ce triste tableau dépeint dans GoT, à l’heure où le clan est au sommet de sa puissance. L’un des membres de cette famille, le roi Viserys, incarné par Paddy Considine, règne sur les sept royaumes de Westeros. Un pays imaginé par George R.R. Martin où chaque région est gouvernée par une famille qui prête allégeance au souverain assis sur le Trône de Fer.

Viserys cherche à nommer un héritier mais sa seule descendance directe est la princesse Rhaenyra (incarnée adolescente par Milly Alcock). Si elle semble posséder toutes les qualités d’une souveraine, jamais une femme n’a accédé au trône auparavant et cette possibilité divise le royaume. D’autant plus lorsqu’un autre prétendant au trône fait son apparition, le frère du roi, le prince Daemon Targaryen, un guerrier plein d’ambition craint pour son impulsivité.

Un huis clos familial

Si Game of Thrones suivait les intrigues simultanées de plusieurs familles, House of the Dragon (HoD) reste au plus près la maison Targaryen. Le spectateur se retrouve au cœur d’un huis clos familial, il observe les alliances se nouer, les trahisons se profiler et les tensions s’exacerber au fil des épisodes. La chronologie bien plus rapide que GoT, permet des ellipses temporelles de plusieurs mois voire des années, entre chaque épisode. Par ce fait plusieurs personnages dont Alicent Hightower, fille de la main du roi et la princesse Rhaenyra sont jouées par deux actrices différentes. L’une pour incarner une version adolescente et l’autre pour interpréter le personnage une fois adulte.

La princesse Rhaenyra jouée adulte par Emma D'Arcy, face à son oncle Daemon Targaryen. (2021 Home Box Office, Inc)

Ces personnages féminins tiennent un rôle central au cœur de l’intrigue. La place de la femme à cette époque médiévale fictive est examinée sous tous ses angles, même les plus sombres. Moyen permettant des mariages avec des familles puissantes, en donnant au plus vite des héritiers mâles, elle est de fait privée de tout poids politique. La princesse Rhaenyra tente tant bien que mal de briser les règles et s’émanciper, en vain.

Au cœur du pouvoir

La majorité des scènes des quatre premiers épisodes prennent place au cœur de Port-Réal, capitale du pays et fief de la couronne. Même si certains événements pousseront les personnages à se rendre dans d’autres contrées. Les fans de GoT se réjouiront de retrouver des lieux familiers 200 ans plus tôt avec la présence de dragons survolant les lieux. C’est une des plus grandes réussites de HoD : les créatures ailées mystiques sont superbes et permettent de découvrir le lien fusionnel de la famille Targaryen avec ses dernières. Chaque enfant de la maison possède son propre dragon, donnant lieu à des scènes de vol et de combat fascinantes mais sanguinolentes. La qualité des effets spéciaux témoigne de l’investissement massif de la plateforme qui n’a pas lésiné sur les moyens : en moyenne, chaque épisode a coûté 20 millions de dollars selon Variety.

Des armures aux boucliers, le souci de détail se retrouve dans les costumes de HoT. (Ollie Upton / HBO)

Visuellement, HoD offre du grand spectacle, aucun détail n’est laissé au hasard. Les costumes médiévaux soignés, les combats spectaculaires et les paysages grandioses promettent un dépaysement total. Evidemment toutefois, comme dans Game of Thrones, certaines scènes crues (violence, sexe) peuvent choquer les plus jeunes.

Un double bémol à la série : ses débuts un peu lents et denses en information pour un public novice. Et une manière d’enfermer trop rapidement un personnage, le prince Daemon - superbement interprété par Matt Smith - dans le rôle du grand méchant face au roi Viserys et Rhaenyra. Heureusement, une fois les bases du conflit posées, les intrigues gagnent en profondeur et en complexité, laissant présager de belles choses à venir dans les prochains épisodes.

"House of the Dragon", le 22 août en simultané avec les Etats-Unis, à 3 heures du matin sur OCS