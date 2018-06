Jardin. Les terres caillouteuses

Pourquoi les cailloux remontent-ils sans cesse à la surface du sol ? (NIL RATHS / EYEEM / GETTY IMAGES)

Jean-Paul m'écrit de Paris : "Nous avons un petit terrain dans la Nièvre. Le sol est caillouteux. Tous les ans, je ramasse plus d'une brouette de pierres dans le potager. L'année suivante, de nouvelles pierres font leur apparition. Pourquoi ?"

Une simple action physique

Jean-Paul, cette multiplication des pierres n'a rien d'étrange et s'explique par une simple action physique. Les pierres du sous-sol remontent à la surface sous l'action du gel et de la pluie. Ce phénomène s'observe généralement dans les sols peu profonds.



Les anciens ramassaient régulièrement ces pierres parce qu'elles détérioraient leurs outils mécaniques, comme les fraises ou les motoculteurs. Ils les empilaient pour créer des murgers, ou talus d'épierrage. Ces talus façonnaient le paysage de certains terroirs. Il faut savoir que ces murgers pouvaient également servir à délimiter les différentes parcelles du jardin.

Des talus de pierre pour décorer vos jardins

Ce sont d'ailleurs des biotopes extrêmement précieux pour la flore et la faune indigène accueillant des petits animaux et insectes utiles. Les cailloux peuvent être également utilisés pour empierrer les abords des massifs floraux et les cheminements. Je vous souhaite bon courage pour relever régulièrement ces pierres qui gênent la culture. Il n'y a pas d'autres solutions que manuelles.

