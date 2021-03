Jardin. "Le Champ des Possibles", une ferme urbaine à Rouen

La ferme urbaine Le Champ des Possibles est en cours d'installation sur l'ancien hippodrome des Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen. (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

À Rouen, la ferme urbaine Le Champ des Possibles existe depuis 2013. Gérée par une association qui porte le même nom, elle a pour objectif d’embarquer les citoyens vers une réflexion sur l’alimentation.

Du champ à l'assiette

Au Champ des possibles, on cultive des fruits et légumes, ou on apprend à cultiver et à transformer les récoltes pendant des ateliers "De la terre à l’assiette".

"Ce qui nous intéresse, c'est d'amener les urbains à réfléchir notamment à leur alimentation", explique Karen Yvan, qui gère le Champ des possibles. "On va cueillir ensemble, récolter, regarder ce qui pousse. Notre ferme est basée sur les principes de la permaculture : prendre soin de la terre, prendre soin de l'Homme, partager les ressources. Après le jardin, direction la cuisine pour transformer ensemble les récoltes, goûter les plats. C'est l'occasion pour nous d'expliquer comment, petit à petit, amener des produits bio dans son quotidien sans pour autant disposer de beaucoup d'argent."

Posez-vous des questions, prenez le temps de faire des expériences. Venez passer une demi-journée avec nous au jardin. Karen Yvan, administratrice du Champ des Possibles

Karen Yvan, administratrice du Champ des possibles, ferme urbaine rouennaise. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Aider, guider, partager

Tous les jeudis matins, le Champ des possibles est ouvert à tous, y compris aux non-adhérents. L’association voit arriver des hommes et des femmes, de tous milieux, qui se posent aussi des questions sur leur orientation professionnelle. Ce sont de précieux moments de dialogue et de partage.

Certains repartent avec l’envie de créer un petit jardin chez eux ou celle de lancer dans un jardin partagé dans leur quartier. La mise en route et le suivi des jardins partagés sont un autre volet des activités de l’association.

"Ces jardins partagés peuvent être installés en pied d'immeubles, mais il peut s'agir également d'un jardin qu'un particulier décide d'ouvrir pour le plaisir de jardiner à plusieurs. L'association accompagne cette démarche collective, incite les futurs jardiniers à se poser les bonnes questions : comment voyez-vous cet espace ? Comment allez-vous vous organiser ? Que souhaitez-vous y faire ?

L'idée, c'est de les accompagner vers l'autonomie. Bien sûr, nous les conseillons techniquement. Mais, peu à peu, le but c'est qu'ils parviennent seuls à ce qu'ils souhaitent. Il y aura évidemment des déboires mais le collectif finira par se construire."

Apprendre à jardiner ensemble... (ISABELLE MORAND / DR / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Le champ s'agrandit !

L'association est en cours d'installation sur l’ancien hippodrome des Bruyères, à Sotteville-lès-Rouen. La plantation d’un verger expérimental a démarré en janvier. 3 500 m2 vont être mis en culture dès cette année. À terme, le potager s'étendra sur environ 1 hectare.