Jardin. La cardère cultivée, une campagne pour la sauvegarder

La cardère cultivée a disparu de nos campagnes. La revue "La Hulotte" lance une campagne de sauvegarde (MAXPPP)

La cardère cultivée est une plante actuellement recherchée en art floral et en bouqueterie pour son port majestueux, original et très graphique. Autrefois cultivée pour l'industrie, elle est aujourd'hui menacée.

La cardère est souvent confondue avec les chardons

La cardère cultivée est une plante herbacée aux tiges dressées dont les fleurs lilas-pale sont entourées d'une collerette épineuse. C'est une cousine de la cardère sauvage que l'on trouve généralement, à l'état sauvage, dans les friches et les jachères.



Cette fleur fut autrefois employée pour peigner les draps de laine et les feutres. C'est la seule plante industrielle dont la fleur elle-même, une fois séchée et préparée, a été utilisée comme outil. Malgré son glorieux passé, elle a failli disparaître de France, et a été sauvée par la campagne organisée par la revue "La Hulotte".

Des jardiniers s'engagent à créer dans leurs jardins, un îlot de cardères

Ils peuvent obtenir gratuitement un sachet de graines de cardère cultivée. Il faut savoir que cette plante peut atteindre deux mètres de hauteur. Les papillons et les abeilles sont attirés par son nectar lors de la floraison. Les oiseaux picoreurs de graines viennent s'y nourrir à la mauvaise saison.

Cette plante n'est pas envahissante, elle sert parfois à orner les grands jardins pittoresques. Si vous aimez les bouquets secs, elle en sera la vedette car ses capitules coupés en fin de saison prennent une douce teinte dorée. Ils sont parfois teintés par les fleuristes de bleu, de rouge, d'argent ou d'or.

Depuis 1980 la cardère n'est plus cultivée, nulle part en France

Participez à son sauvetage en lui réservant un coin de votre jardin. Les derniers numéros de la revue La Hulotte sont consacrés à la cardère sauvage et à la cardère cultivée.

Si vous voulez obtenir des conseils de culture et vous procurer des graines, vous pouvez écrire à :

La Hulotte

8, rue de l'église

08 240 Boult-aux-bois

Tel : 03 24 30 01 30