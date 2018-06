Jardin. L'aubépine des Indes et ses fleurs parfumées

Aubépine des Indes, rhaphiolepis pour les botanistes (HARLEY SEAWAY / PHOTOLIBRARY RM / GETTY IMAGES)

Evelyne m'écrit de Provins en Seine-et-Marne : "Doit-on tailler l'aubépine des Indes après floraison ?"

Evelyne, l'aubépine des Indes, nommée rhaphiolepis par les botanistes, est un joli arbuste de la famille des rosacées, à feuilles persistantes, originaire de l'est de l'Asie.

Une croissance lente et une bonne résistance

Ce petit arbuste pousse lentement et il fut longtemps cultivé en orangerie. Abrité en bac l'hiver, il était sorti tout l'été au jardin. Il craint le gel, la neige et un mauvais drainage du sol en période de repos. Il est souvent cultivé dans les jardins du littoral maritime, en Bretagne, Vendée, côte aquitaine, pour son excellente résistance aux embruns. Mais il est également à l'aise en pot dans les coins abrités et pas trop ensoleillés comme les patios urbains.

Il fleurit au printemps ou au début de l'été

Ses fleurs roses, parfumées, ressemblent un peu à celles du pommier. Il faudra le tailler légèrement après floraison pour se débarrasser des fleurs passées. Mais l'aubépine des Indes n'exige aucune taille, hormis peut-être les tailles d'esthétique ou de formation.



Il en existe une espèce aux fleurs rouges, originaire de Chine, et une espèce à fleurs blanches, très odorantes, dite japonica, certainement l'espèce la plus rustique.

À cultiver à l'abri direct du soleil et du vent

Un dernier conseil : cultivez cet arbuste dans un substrat léger, enrichi en compost, en terreau de feuilles et en terre de bruyère, et si possible, à l'abri du vent et du soleil. Sachez que ses fleurs sont appréciées des abeilles et des insectes pollinisateurs.

Le salon du végétal à Nantes, cette semaine

Les 19, 20 et 21 juin, les professionnels de l'horticulture, du paysage et de la fleuristerie se donnent rendez-vous à Nantes pour l'incontournable Salon du végétal. Cet événement aura pour thème cette année : "De nature conviviale".

Le fleurissement et le jardin de demain s'ébaucheront à Nantes durant ces trois journées professionnelles.