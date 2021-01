Jardin. Comment recycler les coquilles d'huîtres au jardin

Au jardin, la coquille d'huître est une pierre précieuse... (GETTY IMAGES)

Les coquilles d’huîtres c’est comme les artichauts ! Quand on a fini de les déguster, on en a moins dans l’estomac que dans l’assiette.. Alors, que faire de ces montagnes de coquilles qui remplissent nos poubelles après les fêtes ? Sachez qu'il est possible de les recycler au jardin et au poulailler.

C'est bon pour les poules et les œufs

Les coquilles d'huîtres apportent aux poules des oligo-éléments précieux, et notamment du calcium qui renforce les os des poulettes et la coquille de leurs œufs. Les huîtres doivent évidemment être données en petits morceaux.

Comment les concasser ? Les conseils de Franck Dumont, un habitué du recyclage de coquilles dans son poulailler de la Drôme : "Pour bien casser les coquilles d’huîtres, il faut disposer d'une surface plane, genre béton armé ou grosse pierre plate.

Le mieux c’est de les casser dans le poulailler, car les petites projections de coquilles vont rester à l’intérieur du poulailler. J’utilise soit une petite masse soit un gros marteau. Je tape dessus après avoir mis des lunettes de protection et même des gants.

Si vous ne pouvez pas les casser à l’intérieur de votre poulailler, utilisez un morceau de tissu, un vieux torchon ou autre. Pour ma part, j'évite d'utiliser un tissu parce qu'on ne voit pas la grosseur des morceaux. Il faut ouvrir, regarder. Souvent, il reste des gros morceaux, et il faut recommencer ; ce n'est pas très pratique."

Poules et coqs apprécient les coquilles d'huîtres bien concassées. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Facilitez-vous la tache...

Pour rendre les coquilles plus friables, vous pouvez les placer dans un four chaud ou dans une cheminée pendant environ une demi-heure. Le concassage sera ensuite bien plus simple.

Pour le compost ou contre les limaces

Camille Blamberg jardine en ville sur une petite surface. Elle a pris l'habitude de recycler les huîtres dégustées pendant les fêtes.

"On peut les émietter et les mettre dans un compost : les coquilles apportent du zinc au compost et se dégradent très bien. Autre usage intéressant : les utiliser pour remplacer les billes d'argiles ou les tessons de poteries au fond des pots pour assurer le drainage. C'est très efficace.

Je les utilise aussi pour faire barrage aux limaces et aux escargots. Je mets des petits bouts de coquilles d'huîtres autour des plantes qu'ils aiment. Pas question de leur laisser manger mes salades de printemps !"

Les coquilles d'huîtres contiennent du zinc, et c'est appréciable dans un bac de compostage. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les autres vies des coquillages

Elles sont aujourd’hui utilisées dans les produits biosourcés. Des milliers de tonnes de coquilles (palourdes, huîtres, moules, coquilles saint-jacques...) collectées chez les conchyliculteurs français trouvent -enfin - une seconde vie.

De la poudre d’huître est introduite dans la fabrication d’un matériau pour réaliser des impressions 3D.

La société Friendly Frenchy fabrique des montures de lunettes à partir de coquillages. À vous de choisir entre la monture huître 'Étang de Thau', la 'Vendée Globe 2020', la 'Cancale' ou la 'Coquillages et Crustacés'.