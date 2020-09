Jardin. Des poules dans un petit jardin ? C'est possible !

La Sebright est une race de poule naine. Attention, le coq est un gueulard ! (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Avoir une ou des poules dans un petit jardin pour manger des œufs extra-frais, c’est tout à fait possible. Les poulaillers connaissent même une nouvelle heure de gloire depuis quelques mois. Pendant le confinement, il s’est vendu deux fois plus de poules pondeuses que d’ordinaire !

Les poules demandent du soin et de l'attention

Avant de vous lancer dans l’aventure, sachez que les poules sont comme tous les animaux. Il faut leur consacrer un minimum de temps. Un poulailler se nettoie toutes les semaines. Il faut renouveler régulièrement la litière, et vermifuger les animaux, une à deux fois par an. Enfin, les poules sont omnivores mais il ne faut pas les prendre pour des poubelles sur pattes !

Pour les garder en bonne santé, il faut bannir les patates crues, les restes de plats cuisinés industriels, les pelures d’oignons, de poireaux, le marc de café ou la viande crue. Vous voilà prévenus...

La Sebright et l'Ardennaise

Quelle race de poule choisir ? Dans les petits jardins, privilégiez les races naines. Olivier Galéa, qui habite en Bretagne, vous en conseille deux, la Sebright et l’Ardennaise, une bonne pondeuse :

" La Sebright est une poule qui a le bord de son plumage surligné de noir. On a l’impression qu’elle est habillée d'une armure de plates. L’Ardennaise, elle, arbore des tons fauves. Ces petites poules vont avoir besoin de moins d'espace. Elles peuvent vivre dans un petit poulailler. En revanche, comme elles sont petites, elles volent bien et peuvent se percher dans les arbres. Ce n'est pas gênant, mais si elles prennent l'habitude de le faire, il est pafois plus difficile de les faire rentrer le soir au poulailler."

Mon conseil en cas d’achat d’une Sebright. Si vous le pouvez, assurez-vous qu’il s’agit d’une poule et non d’un coq. Chez cette race, le coq n’arrête pas de "cocoricocoter", et vous risquez les soucis de voisinage...

La poule Soie est très familière. Elle aime les calins. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Poule doudou ou grande cocotte ?

Si vous aimez bien les poules doudous, vous pouvez adopter la poule Soie ; ce n’est pas la meilleure pondeuse, mais elle aime bien les câlins. La Hollandaise noire à huppe, rigolote avec sa tête toute blanche, pond bien.

Si votre jardin n’est pas trop microscopique, craquez pour une Brahma, une grosse cocotte, assez bonne pondeuse, et qui a des plumes aux pattes : "Cette poule d'origine asiatique n'est pas une excellente pondeuse mais elle est attachante. Elle est vraiment grande et ses pattes sont couvertes de plumes. Elle est très amusante, car elle arbore des plumes bouffantes au niveau du croupion et qui font penser à un habit du Moyen Âge !

J'ai remarqué que les poules ayant des plumes aux pattes grattaient moins que celles aux pattes nues. Donc, ce sont des poules qui dégraderont moins un jardin ornemental."

La Brahma a les pattes et le croupion tout emplumés. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

En liberté surveillée

Quelle que soit la race choisie, n’oubliez pas qu’il faudra installer un poulailler. Les poules y pondent et y dorment. Si vous ne voulez pas qu’elles cavalent et gratouillent dans tout le jardin, entourez ce poulailler d’un parcours, c'est-à-dire d'une zone grillagée.

Mais laissez-les de temps en temps vadrouiller à vos côtés dans le jardin à la recherche d’insectes, d’escargots, de vers de terre. Elles adorent ça !

Merci à Olivier Galéa, propriétaire de poules Brahma, et par ailleurs pépiniériste spécialiste des plantes d'ombre (Sous un arbre perché).