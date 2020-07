Jardin. Comment cultiver votre safran

Les fleurs de safran sont récoltées à la main. Il en faut entre 150 et 200 pour obtenir un gramme de safran. (OLIVIER MARTOCQ / RADIOFRANCE)

C’est le moment de planter des bulbes de safran pour pouvoir le récolter à l’automne. Il s'agit avant tout de vous faire plaisir, et de récolter quelques filaments à glisser dans les plats pour les colorer.

Le retour du safran "made in France"

Le safran, qu'on appelle aussi "l'or rouge" est l’épice la plus chère du monde. Il faut en effet 150 à 200 fleurs pour obtenir 1 gramme de safran sec (et donc entre 150 000 à 200 fleurs pour 1 kg !)

La France a longtemps été un grand pays producteur de safran, notamment dans la région du Gâtinais. Au XXe siècle, cette culture a disparu en raison de l’impossibilité de mécaniser la récolte, mais également à cause de l’arrivée des colorants chimiques.

Depuis les années 2000, la production a redémarré en Limousin, dans le Quercy, dans les Ardennes. Vous pouvez, vous aussi, faire pousser du safran en suivant les conseils de Michael Le Bret, du site Promesse de fleurs :

"Il faut planter le safran quand il fait sec. Généralement, on l'installe en juillet, mais c'est également possible au mois d'août. Enterrez-le à 15 cm de profondeur, au soleil et dans un sol bien drainé. Il est aussi très simple de le cultiver en pot, sur une terrasse ou un balcon exposé plein sud. Si dans votre jardin, votre sol est lourd, essayez de planter du safran, sur un talus, dans une partie rocailleuse ou caillouteuse du jardin."

Une fleur de safran de Provence. (OLIVIER MARTOCQ / RADIOFRANCE)

Des pistils rouges vif

Si vous voulez acheter des bulbes de safran, lisez bien les étiquettes. Le nom latin du safran, c’est Crocus sativus. À ne pas confondre avec tous les autres crocus, qui, eux, se plantent entre septembre et novembre et fleurissent au printemps suivant.

Le crocus à safran fleurit à l’automne. Les fleurs sont de couleur lilas. Quand elles s’épanouissent, vous verrez 3 pistils rouge vif (on parle de stigmates). Ce sont eux que vous allez récolter. Mais pas n’importe quand, et pas n’importe comment !

Comment récolter et sécher le safran

"Les fleurs de safran s’épanouissent de fin septembre jusqu’à début novembre. La récolte a lieu en fin de matinée ou l'après-midi, quand la rosée a totalement disparu, car elle gorge les stigmates d'eau. Les pistils se récoltent soit à la main soit, c'est plus délicat, avec une petite paire de ciseaux à ongles.

Pour conserver le safran, il faut le laisser sécher au soleil. Une autre possibilité consiste à le mettre dans un four tiède (pas plus de 40°C !) pendant 30 minutes maximum. Il ne vous reste plus qu'à verser votre récolte de filaments dans un pot hermétique. Le safran se conserve ainsi plusieurs années."

La récolte terminée, il n’y a rien de particulier à faire. Le bulbe de safran est vivace. Laissez-le en place. D’année en année, il produira de plus en plus de fleurs.

Les jardins Agapanthe d'Alexandre Thomas, une visite à ne pas manquer à Grigneuseville, en Normandie. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Visites gratuites pour les soignants aux Jardins Agapanthe

Jusqu’au mois d’octobre, l’entrée des Jardins Agapanthe, à Grigneuseville, en Normandie est offerte en journée, sur justificatif, à tout le personnel soignant des établissements publics et privés.

L’occasion de découvrir les deux jardins créés par le paysagiste et jardinier Alexandre Thomas. Bonne visite !