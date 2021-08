Jardin. Comment attirer les papillons dans vos jardins

Le Flambé (Iphiclides podalirius) adore butiner les sauges. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

En France, on comptabilise environ 5000 espèces de papillons. Parmi elles, une partie seulement est visible le jour. Toutes les autres espèces comme la Pudibonde ou le Cul doré vivent la nuit.

Vanessa cardui qu'on appelle la Belle dame ou la vanesse des chardons. (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Plantez leurs péchés mignons

Le citron, le flambé, l’argus bleu, Robert le diable, la vanesse du chardon figurent parmi les espèces diurnes les plus courantes chez nous.

Pour attirer les papillons dans votre jardin, ce n’est pas très compliqué : bannissez l'utilisation de tout pesticide et plantez des végétaux qu’ils aiment butiner. Quelques exemples avec le pépiniériste breton Olivier Galéa: "Plantez des eupatoires. L'eupatoire est une plante herbacée vivace. Elle fleurit naturellement sur les talus ; il existe des formes cultivées pour le jardin, très ornementales. Elles font de très belles fleurs rouges. Les papillons aiment aussi le buddléia, surnommé à juste titre "l'arbre à papillon". Vous pouvez aussi planter des sédums et des asters pour les attirer à l'automne."

Sur une inflorescence d'eupatoire, on peut dénombrer jusqu'à 20 papillons ! Olivier Galéa, pépiniériste

Vive les orties !

Vous pouvez aussi laisser un peu - ou beaucoup d’orties dans votre jardin. Les orties servent à la fois de gite et de couvert à de nombreux papillons.

Leurs feuilles servent de lieu de ponte puis de pouponnière au Vulcain, à la Belle Dame, à la Petite tortue ou au Paon du jour.

Pour accueillir le machaon facilement identifiable grâce à ses ailes très découpées, jaunes ornées de motifs noirs, suivez les conseils d’Olivier Galéa : "Pour l'attirer, il faut planter des ombellifères comme le fenouil d'ornement. Plantez un pied de ce fenouil dans votre carré d'aromatiques au potager et laissez faire la nature. Avec un peu de chance, vous aurez la joie de voir ce papillon qui est l’un des plus beaux d’Europe."

Des ogresses au potager

Tous les papillons ne sont pas les amis des jardiniers. Certaines chenilles (les larves des papillons) font des dégâts. Ces larves n’ont qu’une obsession : manger, manger, manger aussi bien les choux que les buis comme la sinistre pyrale.

Essayez d’en éliminer le maximum à la main. C’est fastidieux mais efficace ! Comptez aussi sur la présence active des oiseaux. Avant de se transformer en chrysalide puis en papillon, la chenille devra survivre à ses prédateurs. Elle fait en effet partie du menu préféré des mésanges, des araignées et des hérissons.

Une date à retenir

Olivier Galéa et Fabrice Gautier, dont la pépinière Sous un arbre perché est installée en Bretagne, organisent les 11 et 12 septembre les Journées des plantes de Guerlesquin. Cette fête est devenue rapidement un évènement incontournable pour les fous de plantes et d'ailleurs. La liste des exposants.