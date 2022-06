Et si vous mangiez vos bambous ?

Le samedi à 6h56 et 11h56, le dimanche à 6h56, 11h56 et 15h26

Vous avez des bambous cavaleurs dans votre jardin et vous aimez les pousses de bambous ? Vous pouvez faire d’une pierre deux coups : limiter le pouvoir de nuisance des bambous et concocter de bons petits plats. Après tout, quand ça fait plaisir et que ça débarrasse, tout va bien !

Ces turions (jeunes pousses) peuvent être récoltées et passer à la casserole. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Guettez les pousses

Les pousses ne se récoltent pas n’importe quand. Il faut adopter la méthode chinoise comme l’explique Stéphane Alzaix (pépinière Newfi Bamboo, en Auvergne)

"Il faut faire un tour tous les jours dans ses bambous, marcher comme les Chinois avec des chaussures à semelles fines pour repérer les pousses qui s'apprêtent à sortir. Si vous en sentez sous votre pied, vous pouvez les récolter un ou deux jours plus tard."

"Si vous attendez trop, les pousses seront dures comme du caillou et impossibles à cuisiner." Stéphane Alzaix à franceinfo

Stéphane Alzaix produit tous ses bambous à Luzillat, dans le Puy-de-Dôme. (ISABELLE MORAND / DIDIER HIRSCH / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Comment cuisiner les bambous ?

Pour pouvoir manger vos pousses de bambou, il faut tout d’abord en éliminer l’amertume. Les chaumes contiennent en effet de l’acide oxalique qui donne cette amertume.

Il suffit de faire bouillir les pousses 20 minutes minimum. Certaines espèces de Phyllostachys, les fameux cavaleurs des jardins, sont moins amers ou pas du tout. Mais, dans le doute, faites bouillir, c’est plus sûr.

Cette opération achevée, régalez-vous ! "C'est excellent avec un émincé de poulet cuit à la poêle, avec un jus de citron. Et il existe nombre de recettes chinoises qui permettent de vraiment découvrir les particularités de pousses de bambou. Vous pouvez aussi les servir en salade avec une vinaigrette, comme vous le faites avec les poireaux."

Vous le constaterez vous-même, les pousses de bambou maison n’ont rien à voir avec celles que vous trouverez en boîte et qui font l’objet de culture intensive en Asie…

D'autres idées d'utilisations

Les feuilles des bambous sont, elles aussi, comestibles. Les feuilles de certaines espèces comme les Shibatae servent à faire du thé.

Une start-up britannique s’est également lancée avec succès dans la production d’une eau de bambou aromatisée au yuzu, un agrume très en vogue en ce moment.