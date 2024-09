Jimmy Mohamed reprend "Le magazine de la santé" sur France 5 : "Je suis un médecin de terrain, les gens peuvent me faire confiance"

En mai dernier, France Télévisions annonçait vouloir arrêter le "Magazine de la santé" après 25 ans de bons et loyaux services. C’était sans compter sur la forte mobilisation des téléspectateurs et des personnalités. Au premier rang, vent debout, on trouvait Michel Cymes ou encore la présentatrice emblématique de l’émission, Marina Carrère d’Encausse, qui répondait à cette annonce sans détour : "Le magazine n'est pas indispensable, mais faire de la santé sur le service public est absolument indispensable."

Alors que cette dernière est partie vers de nouvelles aventures, le "Magazine de la santé" sera bien de retour lundi 9 septembre à 13h35 sur France 5 avec à sa tête, un autre médecin, le docteur Jimmy Mohamed. Bien connu des téléspectateurs, celui qui continue de pratiquer son métier à SOS Médecin, prend les rênes du programme, quatre ans après son arrivée dans le magazine. Soulagé de cette décision, il explique pourquoi ce programme reste nécessaire : "On a une mission de service public, c'est une émission de santé publique, on alerte, on conseille, on oriente".

Davantage de prévention et de science

Et c’est la prévention qu'il veut surtout mettre en avant dans cette saison : "La santé, ce n'est pas uniquement : j'ai mal au ventre, j'ai un cancer, j'ai une entorse. Non, la santé c'est aussi l'alimentation, le sommeil, l'activité physique, la sexualité", analyse-t-il. Un changement de formule qui mêlera à la fois les sujets autour de la santé publique, de la prévention avec une touche de sérieux scientifique face au complotisme ambiant, "une parole scientifique à laquelle on peut croire", précise-t-il.

Avec des semaines bien chargées entre le "Magazine de la santé" et son activité médicale, Jimmy Mohamed n’exclut pas de présenter d’autres émissions à l’avenir, "tant qu'on parlera de santé, ça peut être sous toutes les formes, ça peut être à la radio, dans des livres, sur les réseaux sociaux". Selon lui, c’est une autre façon de faire de la santé publique, mais s’il y a une chose qui l’anime, c’est qu’il n’oublie pas sa mission première sous les feux des projecteurs : "Moi, je suis un médecin de terrain, les gens peuvent me faire confiance".