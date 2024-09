Rentrée médias : le "20 heures" de France 2 fait sa révolution et proposera une heure d'info chaque soir

France Télévisions fait le pari d'un journal télévisé qui "prend le temps" d'informer. A partir du lundi 9 septembre, le "20 heures" de France 2 durera une heure, a annoncé, mercredi 4 septembre, le directeur de l'information du groupe audiovisuel public, Alexandre Kara.

Cette grand-messe de l'information, dont le format et la durée ont peu évolué depuis sa création, était donnée pour morte à l'heure des chaînes d'information en continu et des réseaux sociaux. Pour mieux marquer sa différence, France 2 fait le choix d'appuyer sur pause "pour mieux comprendre le monde qui nous entoure, mieux assimiler le flux permanent de l'actualité", souligne Alexandre Kara.

Concrètement, le journal de la rédaction, présenté par Anne-Sophie Lapix en semaine et par Laurent Delahousse le week-end, intègrera le journal météo-climat et proposera des sujets plus longs, davantage de reportages, de vérifications et d'investigations, plus d'interventions d'experts et de spécialistes, mais également plus d'invités.

Le feuilleton quotidien Un si grand soleil, diffusé jusqu'alors après le journal de France 2 à 20h45, sera désormais sur France 3.