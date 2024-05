"Un peu de tristesse, mais beaucoup de joie" : Marina Carrère d’Encausse fait ses adieux au "Magazine de la santé"

"Le magazine n'était pas indispensable, mais faire de la santé sur le service public était absolument indispensable", déclare Marina Carrère d’Encausse, vendredi 31 mai. Depuis 26 ans, la médecin est la figure emblématique du "Magazine de la santé" diffusé en direct sur France 5 tous les jours à 13h40. Ce programme, consacré à la médecine, a bien cru voir sa dernière heure arriver il y a quelques semaines, mais c’était sans compter sur la forte mobilisation de l’équipe, des téléspectateurs et d’une tribune de scientifiques, incitant ainsi France Télévisions à revenir sur sa décision.

"Le Magazine de la santé" va poursuivre sa mission d’information, mais sans Marina Carrère d’Encausse, qui fait ses adieux vendredi. "Tourner une page de 26 ans, c'est quelque chose de particulier", confie-t-elle et c’est un numéro rétrospective, déjà enregistré, qui va être diffusé à 13h40 vendredi. Un tournage qui a beaucoup ému Marina Carrère d’Encausse et qui en dévoile les coulisses : "il y a beaucoup d'anciens qui sont revenus pour cette émission, comme Michel Cymes, bien évidemment, et c'était un grand moment de joie, d'émotion, un petit peu de tristesse. C'était très beau".

"Ça continue avec les mêmes équipes autour de Jimmy"

On retrouvera à la rentrée "Le Magazine de la santé" avec à la présentation le docteur Jimmy Mohamed, qui est un habitué des lieux. "On a des équipes qui sont exceptionnelles et ça aurait été tellement dommage qu'elles n'apportent plus ce service que j'en aurais été triste", explique Marina Carrère d’Encausse. "On a des journalistes qui travaillent avec nous depuis très longtemps. C'était très douloureux de faire un plan social, effectivement. Et là, ça continue avec ces mêmes équipes autour de Jimmy", poursuit-elle.

Marina Carrère d’Encausse n'est pas du tout prête à prendre sa retraite, à l’image de sa mère, l’historienne Hélène Carrère d’Encausse : "ma mère est morte à 94 ans et elle n'a jamais pris sa retraite !". L’animatrice poursuivra son émission "En quête de santé" toujours sur France 5, compte écrire de nouveaux romans et souhaite continuer à réaliser des documentaires sociétaux. Après Fin de vie : pour que tu aies le choix diffusé en 2023, elle projette d’aborder l’alcoolo-dépendance des femmes. "Ces femmes sont moins bien prises en charge et donc payent un très lourd tribut à leur dépendance" souligne-t-elle avant de conclure : "Je vais me battre, évidemment, sur des sujets de ce type".