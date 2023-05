Eurovision : "Très honnêtement, la Zarra a la voix, le charisme, la prestance", assure la chanteuse Anggun

Du lundi au vendredi à 9h51 et 15h51

Anggun et André Manoukian forment le nouveau duo qui commentent les demi-finales de l’Eurovision mardi et jeudi soir sur France 4.La chanteuse était l"'invité média" de franceinfo.

C’est une première : Anggun, qui avait représenté la France à l’Eurovision en 2012, revient... Mais cette fois pour commenter les deux demi-finales de l'Eurovision 2023 en compagnie d'André Manoukian, qui avait déjà participé aux émissions éliminatoires, les précédentes années.

Ce nouveau duo va commenter les demi-finales de l’Eurovision mardi 9 et jeudi 11 mai sur France 4 : 31 candidats, dont 10 seront éliminés par le public, avant la finale samedi 13 mai. La France, elle, est qualifiée d’office comme les autres quatre grands pays contributeurs : le Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et le pays gagnant, l’Ukraine.

"Des choses hyper commerciales qui vont plaire et vont surprendre"

Et ils n'ont rien laissé au hasard. Deux voix, deux styles : quand Anggun a déjà regardé les prestations de chaque candidat et consigné ses impressions dans un petit carnet, André Manoukian préfère, lui, les découvrir en direct.

André Manoukian évoque le concours comme un défilé de haute couture musicale : "L'idée, c'est de faire des choses hyper commerciales qui vont plaire à un maximum de gens, mais qui, en même temps vont surprendre. Et là, on se retrouve dans : qu'est-ce que c'est faire une chanson ? Qu'est-ce que c'est de faire un tube ? Et moi, c'est ce que j'aime observer", confie-t-il à Laurent Valière sur franceinfo.

Pour les deux commentateurs, la Zarra atteint un très haut niveau : "Elle en impose, assure Anggun. Très honnêtement, la Zarra a la voix, le charisme, la prestance". Mais le duo d'animateurs prévient : il faudra avec aussi Loreen, la candidate suédoise déjà gagnante en 2012, et Käärij, le candidat finlandais.