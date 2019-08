Histoires gourmandes. Le taboulé

Le taboulé est le plat oriental idéal pour se rafraîchir en été. (I. ROZENBAUM & F. CIROU / MAXPPP)

C’est la question rituelle, semoule ou non, dans le taboulé ? Si vous en mettez, ce que font par commodité les groupes agroalimentaires dans les barquettes de grandes surfaces, cela énerve Michel Oliver, qui dénonce le prix de certains taboulés vendus en supermarché.

Un plat libanais servi à toutes les tables

Mesdames ou messieurs, le vrai taboulé, originaire du Liban où il est servi sur toutes les tables, a des ingrédients bien précis : le persil, la menthe, les tomates, les oignons, le blé concassé avec certaines épices orientales.

Quant au nom, taboulé, il se rapporte à l’essence même du plat, ce mélange des produits simples qu’on a sous la main, comme l'explique Alan Geeam, chef étoilé de Paris dans ce reportage de Météo à la carte : "Taboulé, c'est le nom de l'arabe littéraire, tabūlah, ça veut dire mélanger, assaisonner. Quand y a un grand bordel, on peut dire que c'est une taboulé, c'est tout mélanger, tout coupé en petits."

Ce chef sait de quoi il parle. Avant la guerre du Liban et l’exil, sa mère en faisait tous les jours à la maison. Le taboulé est un plat à la portée de toutes les bourses : persil, menthe, tomate, oignon sont des produits bon marché. Dès lors, avait-il besoin de se promouvoir de la sorte dans certaines publicités ? Sans doute... parce que le taboulé est un plat de partage, de joie, de rire. Rire qu’il peut aussi provoquer parfois à son insu. Une journaliste a une fois mal prononcé le nom de famille du reporter sportif Grégory Naboulet, devenu Grégory Taboulé.

Bon, on va essayer d’éviter tout lapsus : pour le ta-bou-lé, la recette vous est offerte par le plus ancien restaurant libanais de Paris et son chef Julien Nassif. Ajoutez-y un air de Fairouz interprétant Ana la habibi et vous serez presque au Liban.

Ingrédients pour quatre personnes :

1 grosse botte de persil plat à petites feuilles, 1 botte de menthe fraîche, 150g de blé concassé, 150 g de radis, 4 tomates pelées, 2 oignons, 1 concombre, 2 citrons, 10 cl d'huile d'olive, sel, poivre.

Préparation :

Verser 25 cl d’eau sur le blé concassé et couvrir.

Laver le concombre, l'évider, le couper en dés. Couper les tomates en dés. Laver les radis et les râper.

Bien équeuter le persil et le serrer pour le hacher très fin. Détacher les feuilles de menthe (lavées et séchées au préalable), et les mettre en boule pour les hacher très fin. Presser le jus des citrons. Émincer les oignons.

Dans un grand saladier, mixer le tout, d’abord le persil, puis les tomates, le concombre, les oignons, et la menthe. Ajouter le blé et arroser de jus de citron. Une pincée de sel, une pincée de poivre, et arroser généreusement d’huile d’olive. Saupoudrer le radis râpé.

Bien mélanger et mettre au réfrigérateur pendant une heure avant de servir frais.