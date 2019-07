Histoires gourmandes. Le concombre pour rafraîchir votre été

Le cocktail Madison Square, au basilic et au concombre. (ROBIN PRUDENT / FRANCEINFO)

Le concombre est l’un des légumes favoris des Français pour l’été, dans les salades ou en gaspacho bien frais. Dans les années 60, naissait dans Pif gadget un personnage philosophe, en forme de légume, le Concombre masqué. "Si notre héros de bande dessinée est né il y a quarante-huit ans, je ne peux pas être aussi précis pour l'autre concombre, le vrai. Ce que nous savons, c'est que les Afghans le cultivaient déjà il y a 2 000 ans."

Les Afghans, mais aussi les Égyptiens ou les Grecs, le concombre est apprécié depuis la nuit des temps pour une raison bien simple. "De l'Antiquité à aujourd'hui, la vertu essentielle du concombre, qui explique l'engouement autour de sa consommation, est son côté rafraîchissant." Le concombre, c’est de l’eau. Donc c'est idéal pour l’été, avec l’assurance de ne pas prendre une calorie en trop. Reste à savoir comment le choisir. "Lors de vos achats, contrôlez la queue du concombre. C'est par là que nous pouvons vérifier sa fraîcheur", préconisait Jean-Pierre Coffe.

Du concombre masqué au concombre tueur

À conserver à l’ombre et au frais, ce pauvre concombre finit, d’une manière ou d’une autre toujours pareil. "Je vous assure qu'être un concombre, c'est un sort affreux. Il n'y a rien au monde qui soit plus sombre et moins glorieux. On finit nos jours sur des tables, coupés en petits morceaux, salés, poivrés", écrivait Boris Vian.

Après le Concombre masqué, apparaît le concombre tueur, en raison d’une bactérie venue d’Espagne. "Le concombre espagnol sème la terreur dans nos assiettes et dans les sandwiches de nos amis tristes et blafards qu'on appelle aussi végétariens. Déjà seize morts ..." Fort heureusement, l’affaire est oubliée. Le concombre est un délicieux plat d’été qui, en principe, ne donne pas d’hallucination.

Il se place aussi dans les cocktails ou se laisse farcir, comme dans cette recette :

Ingrédients pour trois :



3 concombres, 300 g de saumon en morceaux, 3 œufs, du beurre, 3 oignons blancs, 3 gousses d'ail, 1 morceau de pain de mie trempé dans du lait (environ 100g), un brin d’aneth, 1 branche de persil, 1 botte d’estragon.



Préparation :



Hacher tous les ingrédients. Malaxer avec les œufs. Ajouter la mie de pain essorée jusqu'à obtenir une farce compacte. Assaisonner selon votre goût.



Couper les concombres dans la longueur, enlever les graines, combler avec la farce. Mettre sur le dessus des noisettes de beurre, et si on le souhaite un peu de chapelure.



Poser sur un plat allant au four dans lequel on verse 3 cuillères d'eau. Faire cuire au four moyen, entre 20 et 30 minutes. Laisser refroidir. Pour déguster, couper en tranches larges avec une vinaigrette qui a du caractère.