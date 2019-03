De Breivik au terroriste de Christchurch, une même obsession pour la "patrie de Charles Martel"

Dans le manifeste qu'il a laissé, le terroriste de Christchurch, qui a tué au moins 49 personnes en attaquant deux mosquées en Nouvelle-Zélande, a évoqué plusieurs cas de "résistance" passés. Il s'agit de l’attentat à la mosquée de Sainte-Foy à Québec, en janvier 2017, et de la tuerie perpétrée par Dylan Roof dans une église de Charleston en juin 2015. Il évoque surtout deux personnes qui l’auraient poussé à agir.

Il y a d'abord Candace Owens, une commentatrice conservatrice afro-américaine pro-Trump, qui déverse quotidiennement sa haine contre les démocrates et considère que les antifascistes sont plus dangereux que le Ku Klux Klan.

La personne qui m'a le plus influencée est Candace Owens. Chaque fois qu'elle parle, ses idées m'étonnent et ses propres opinions m’ont poussé de plus en plus dans la conviction que la violence prévalait sur la douceur