Direct Guerre au Proche-Orient : le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est en visite au Liban

Il espère éviter un embrasement de la région et une guerre de grande ampleur. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné, doit s'entretenir, dimanche 28 avril, à Beyrouth, avec les principaux responsables libanais pour désamorcer le conflit transfrontalier entre le Hezbollah pro-iranien et Israël.

Le Hezbollah dit attendre un cessez-le-feu à Gaza pour arrêter ses attaques. A la frontière entre Israël et le Liban, les échanges de tirs sont quotidiens depuis la réplique d'Israël aux attaques du 7 octobre. Le Hezbollah dit intervenir en soutien au mouvement islamiste palestinien Hamas. Mais le conflit s'est envenimé. Israël s'est mis à frapper le territoire libanais de plus en plus en profondeur et l'organisation pro-iranienne a mené des attaques plus complexes contre des positions militaires israéliennes.

Deuxième visite du chef de la diplomatie française Liban. Stéphane Séjourné, nommé en janvier, s'était déjà rendu au Liban en février. Le ministre des Affaires étrangères effectue une tournée au Proche-Orient qui l'emmènera également à Riyad (Arabie saoudite) pour un sommet sur le conflit à Gaza.

Le Hamas diffuse une nouvelle vidéo d'otages et dit "étudier" une contre-proposition de trêve israélienne. Le groupe terroriste palestinien a dévoilé, samedi, une vidéo montrant deux hommes de 47 et 64 ans retenus à Gaza.