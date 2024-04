Ligue 1 : le PSG sacré champion de France pour la 12e fois de son histoire après la défaite de Monaco à Lyon

Les Parisiens n'avaient pas saisi l'opportunité d'être sacrés devant leur public samedi soir, ils sont finalement champions de France depuis leur canapé, après la défaite de Monaco à Lyon, dimanche 28 avril (3-2), à l'occasion de la 31e journée du championnat. Le revers du club de la Principauté permet au PSG de compter 12 points d'avance à trois journées de la fin, alors qu'il ne reste plus que neuf points à distribuer. Il s'agit du douzième titre de champion de France de Ligue 1 de son histoire, le dixième de l'ère qatarie.

"Aujourd'hui nous avons gagné le championnat, sans aucun doute, et ce match nul nous donne le titre, je le fête comme ça", avait déclaré Luis Enrique la veille après le match nul contre Le Havre. Si mathématiquement cette affirmation était fausse, l’avenir a donné raison à l’entraîneur du PSG et peu de monde en doutait. Mais malgré ce titre acquis à 99% samedi, les Parisiens n’ont pas fait la fête à la suite de la rencontre, déjà concentrés sur la demi-finale aller de Ligue des champions contre Dortmund, et ont dû regarder le match entre Lyon et Monaco pour s’assurer du titre.

À trois journées du terme de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le Paris Saint-Germain est sacré champion de France pour la douzième fois. Les Rouge & Bleu remportent le 50e trophée de leur histoire. 🏆❤️💙#ParisiensEtChampions — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 28, 2024

Et durant cette partie à rebondissement, ils ont dû croire, pendant les 20 premières minutes, que ce sacre attendrait encore. Les Monégasques ont en effet ouvert le score très tôt grâce à Wissam Ben Yedder (1e), avant qu’Alexandre Lacazette n’égalise (22e) et que Saïd Benrahma ne donne l’avantage aux Lyonnais (26e). Le capitaine de l’ASM a égalisé pour redonner l’espoir aux siens (60e), mais un but de Malick Fofana a offert la victoire à l’OL, et le titre aux Parisiens.

Objectif Ligue des champions

Le PSG version qatarie est ainsi titré pour la dixième fois en douze saisons. "On est très contents, parce que ça montre la régularité qu’on a eu tout au long de la saison", se félicitait timidement Warren Zaïre-Emery samedi soir. Une joie très contenue puisque le véritable objectif des Parisiens reste la Ligue des champions, avec une demi-finale aller à Dortmund mercredi, pour laquelle Luis Enrique a fait tourner son effectif samedi soir, préférant sacrifier un potentiel titre fêté devant les supporters pour avoir un groupe plus frais en coupe d’Europe. C’est donc libérés du "poids" de remporter le championnat que les Parisiens se déplaceront en Allemagne mercredi. Ils ne verront remettre le trophée de champion de France que le 12 mai, lors de la réception de Toulouse au Parc des Princes.