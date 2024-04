Choléra : ce que l'on sait de la situation sanitaire à Mayotte, où le nombre de cas augmente

Davantage d'"interventions de terrain". Face à l'augmentation du nombre de cas de choléra, l'Agence régionale de santé (ARS), la préfecture et le centre hospitalier de Mayotte annoncent, dans un communiqué publié dimanche 28 avril, un dispositif renforcé, "afin d'assurer la prise en charge de l'ensemble des personnes malades". Dans ce communiqué, les autorités revoient à la hausse leur bilan du nombre de personnes contaminées et recensent, "au total", 26 cas "confirmés depuis le début de l'alerte". Franceinfo résume ce que l'on sait de ce début d'épidémie de choléra.

Un premier cas recensé mi-mars

A Mayotte, le premier cas de choléra a été détecté le 19 mars, chez une personne venue des Comores, un archipel voisin où l'épidémie sévit depuis le début de l'année. Cette forme aiguë de diarrhée se transmet par une bactérie, généralement via de l'eau ou de la nourriture contaminées. La maladie peut tuer en quelques heures : sur l'île d'Anjouan, aux Comores, quatre décès ont été enregistrés en une journée, le 10 avril. Mais quand le patient est pris en charge à temps, il peut guérir "sans avoir de séquelles", explique à franceinfo l'épidémiologiste Renaud Piarroux, spécialiste du choléra. C'est ce qui s'est produit pour le premier cas recensé à Mayotte. "Notre stratégie de riposte a permis sa détection et prise en charge rapide. Toutes les mesures sont prises pour stopper la propagation", avait alors déclaré Marie Guévenoux, la ministre déléguée chargée des Outre-mer, sur X.

Néanmoins, les dispositions prises n'ont pas empêché l'arrivée de nouveaux cas : peu après le repérage du premier, dix cas importés ont été recensés chez des personnes en provenance des Comores. La maladie s'est ensuite développée à Mayotte. Vendredi, trois premiers cas de choléra autochtones, c'est-à-dire des patients qui ont été contaminés sans quitter l'île, ont été confirmés à Koungou, au nord de Mamoudzou. Deux jours plus tard, le nombre de cas confirmés a bondi : il est passé à 26.

Des opérations de vaccination et de dépistage

Ainsi, "dans le but de contenir et diminuer le risque" dans la commune de Koungou, l'ARS annonce, dans son communiqué conjoint avec la préfecture et l'hôpital de Mayotte, avoir "renforcé ses interventions de terrain" et créé un centre de dépistage et d'orientation, mis en place samedi. "Des opérations de vaccination sont organisées sur le terrain depuis plusieurs jours", poursuit l'ARS. Elle met sur pied, en parallèle, des maraudes sanitaires, "afin d'assurer une diffusion large des recommandations et d'orienter les personnes vers les dispositifs de vaccination et dépistage".

Le député LR de Mayotte, Mansour Kamardine, insiste sur ce point : il réclame "un plan de vaccination générale (vaccination volontaire) accessible à tous, notamment aux enfants et aux personnes fragiles". "L'épidémie se propage sans véritable contrôle dans les quartiers de la zone urbaine de Mamoudzou-Koungou qui est densément peuplée, notamment dans les bidonvilles dépourvus de toute salubrité publique la plus élémentaire", s'alarme-t-il. Dans un message sur X, il enjoint le gouvernement à prendre "des mesures urgentes".

Le @gouvernementFR doit prendre les mesures urgentes qui s’imposent pour protéger #Mayotte du #cholera. Toujours pas d’eau 1/3 du temps, toujours des arrivées de clandestins, toujours plus de bidonvilles, toujours en retard d’un wagon! https://t.co/G0ZlIr9EQe @Republicains_An — Mansour KAMARDINE - Officiel (@Kamardine_M) April 28, 2024

Mansour Kamardine tient à rappeler que "l'ensemble du territoire de Mayotte est toujours soumis à des restrictions d'accès à l'eau courante". Or, comme l'épidémiologiste Renaud Piarroux le souligne, "les flambées épidémiques sont essentiellement provoquées par l'ingestion d'eau souillée".

Des dispensaires fermés dans l'attente de renforts

Face à l'augmentation du nombre de cas, la situation sanitaire se dégrade à grande vitesse. Dimanche, le centre hospitalier de Mayotte a annoncé que la première "unité choléra", capable d'accueillir 14 personnes au maximum, était saturée. Afin d'accueillir de nouveaux patients, l'établissement a pris la décision "d'ouvrir dès ce jour une deuxième 'unité choléra' au sein du centre médical de référence de Dzoumogné".

Cependant, le directeur général de l'ARS a reconnu auprès de l'AFP que "la situation au centre hospitalier de Mayotte, en termes de ressources humaines, reste très critique, aux urgences notamment". Le territoire manque en effet de soignants. L'hôpital doit donc concentrer ses effectifs actuels "sur les prises en charge liées au choléra", souligne l'ARS, qui annonce la fermeture de tous les dispensaires, à l'exception de ceux de Jacaranda et M'tsapere, "dans l'attente de l'arrivée de prochains renforts".