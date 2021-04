franceinfo junior livres. En résonance avec notre propre confinement, "L'île", roman fantastique de Vincent Villeminot

"L'Île", de Vincent Villeminot (EDITIONS PKJ)

L'Île de Vincent Villeminot, est un roman fantastique à lire à partir de 13 ans paru aux éditions PKJ (avril 2021).

Durant le premier confinement, Vincent Villeminot a proposé sur les réseaux sociaux des éditions PKJ, d'offrir aux jeunes, à partir de 13 ans, un quart d'heure de lecture quotidienne. Il s'agissait de suivre l'histoire d'un confinement sur une île.

Ce récit, Vincent Villeminot avait commencé à l'écrire lors d'un séjour sur le sémaphore de l’île d’Aix, en Charente-Maritime. Il en avait stoppé l'écriture avec son retour sur la terre ferme. Compte tenu des événements, et comme l'auteur le dit lui-même, maintenant que "nous sommes des archipels… ", il avait donc repris son manuscrit pour l'offrir aux collégiens et aux lycéens, le temps que notre confinement durerait.

Chaque jour à 18h, plus de 75 000 lecteurs on donc pu suivre, du 20 mars au 2 juin 2020, le destin de Jo, Louna, Blanche, Simon, Bastien et des autres confinés sur leur île, offrant ainsi l'occasion de se retrouver tous ensemble dans une lecture commune virtuelle. Un an après, et pour ce troisième confinement, c'est dans la lecture du roman papier que nous pouvons désormais nous plonger !

L'histoire

C’est elle qui dit, la première, en arrivant : – Il y a un problème. Puis, elle compléta : – Le bateau n’est pas à quai.

Une île, en face de La Rochelle.

Ses habitants ont pris l’habitude d’être coupés du monde par temps de tempête. Mais cette fois-ci, c’est bien différent : le bateau qui est censé faire la navette pour les scolaires ne fonctionne plus. Des fumées apparaissent au loin sur le continent et les communications sont totalement rompues avec lui. Personne ne sait pourquoi. Est-ce un virus ? Une catastrophe naturelle ? Une guerre ? Un soulèvement ? Les îliens, guidés par leur mairesse, décident alors de s'organiser pour vivre en complète autarcie et se défendre des attaques extérieures éventuelles. Une bande de copains, dont Jo (Jolan) le narrateur, sa soeur Louna, Hugo, Simon, Blanche, la plus petite, vont vouloir comprendre et tenter d'agir face à cette menace qui les force au confinement et fait de leur île paradisiaque un enfer...

Vincent Villeminot

Vincent Villeminot (@Audrey Dufer)

Vincent Villeminot est l'auteur aux éditions Nathan des séries Instinct, (janvier 2013) et U4 (aôut 2015). Récemment, il a aussi publié aux éditions PKJ Comme des Sauvages et Nous sommes l’étincelle, dont vous pouvez écouter la chronique dans Les enfants des livres ici. Ce roman a remporté le Prix du Roman d'écologie 2020.

"Nous sommes l'étincelle" de V. Villeminot (POCKET)

Le conseil de lecture de Vincent Villeminot

1984 de George Orwell, à lire dans les éditions La Pléiade ou Folio.

"1984" de G. Orwell (LA PLEIADE)

"1984" de G. Orwell (FOLIO)

Et d'autres idées de lectures

Au moment où Vincent Villeminot écrivait son feuilleton virtuel, Les enfants des livres de franceinfo, en partenariat avec les éditions Casterman, écrivaient eux-aussi leur roman : 55 jours. Un polar haletant, parrainé par Bertrand Puard et illustré par Luc Desportes, à dévorer en ligne gratuitement sur la page franceinfo.fr ou sur le site de Casterman.

"55 jours", roman sur le web illustré par Luc Desportes (franceinfo/Casterman) (LUC DESPORTES)

Pom, la révolte des enfants sauvages, tome 1, de Caroline Solé et Barbara Brun, éditions Albin Michel jeunesse, à lire à partir de 6 ans. Ici c'est le monde à l'envers, les adultes sont collés à leurs écrans, les ondes qu'ils émettent avec les "scroogs" dérèglent Dame nature. La jeune Pom, l'indomptable, et sa nouvelle amie, la mystérieuse Akhénata, vont entraîner les autres enfants dans la révolte... Un joli conte futuriste pour colorer la vie, alors vivement la suite !

"POM", de C. Solé et B. Brun (ALBIN MICHEL JEUNESSE)

Avec kibookin.fr

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Retrouvez plein d'autres idées de lectures à s'offrir ou à offrir sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire, et donc faire un petit tour dans vos librairies favorites... elles sont essentielles !

Bonne semaine et belles lectures à tous !