Les enfants des livres. Lancement de notre roman sur le web : "55 jours" !

"55 jours", illustration de Luc Desportes (franceinfo/Casterman) (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent dès à présent à lire leur roman sur le web créé pendant le confinement sous la forme d'un Journal.

Il y a d'abord eu Le journal des enfants (confinés) des livres, suivi par Le Journal des enfants (déconfinés) des livres... Et maintenant notre feuilleton est transformé en un roman : 55 jours !!!

Les huit écrivains en herbe s'appellent Anna, Noam, Mira, Alexandre, Tom, Jeanne, Malo et Lola

Chaque dimanche, depuis le début de la pandémie, ils ont écrit un nouvel épisode à tour de rôle. Vous avez pu suivre ce feuilleton sur cette page web des Enfants des livres, et il a aussi été relayé par les réseaux sociaux de romanscasterman et Let's read.

L'histoire qu'ils ont composée au fil des semaines parle de leur ressenti face aux situations de confinement et de déconfinement, tout en mêlant la fiction. Dans ce thriller haletant nous sommes plongés au coeur d'une intrique dans laquelle la jeune héroïne, Fleur, est mêlée à des trafiquants d'un vaccin qui pourrait sauver la population. Ses pas la mèneront à l'Elysée et jusque dans les coulisses du Musée du Louvre. Pour son enquête, elle nous fera voyager entre Paris et Marseille, et même passer par Lourmarin sur les traces du grand Albert Camus...

Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, a été notre parrain pour ce Journal, Il a pris soin de lire et d'orienter de façon très discrète chaque adolescent dans l'écriture. Aujourd'hui, c'est lui qui signe le dernier chapitre de notre aventure.

Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards dont ceux de Cédric Klapisch, Jean-Pierre Jeunet, François Ozon, Roschdy Zem, nous a accompagnés en illustrant par des dessins magnifiques chaque chapitre de cette aventure littéraire inédite sur le web.

À la fin du roman, vous pourrez donc découvrir le dernier chapitre, le 18e, écrit par notre parrain Bertrand Puard ainsi que "C. comme" le dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer la fin de 55 jours.





Bertrand Puard parle de son expérience de parrain lors de l'écriture de 55 jours

LES ENFANTS DES LIVRES - 55 JOURS : ENTRETIEN AVEC BERTRAND PUARD --'-- --'--

Et 55 jours est aussi à retrouver sur le site de casterman en suivant ce lien.

Le coup de coeur de Malo

Vivien peau de chien ! de Anne-Marie Desplats-Duc, éditions Scrinéo (octobre 2019, à lire à partir de 8 ans).

Vivien n’aime pas l’école, c’est même, on peut le dire, un pitre ! Une nouvelle maîtresse arrive en classe et compte bien remettre au travail les plus paresseux. Mais, avec Vivien, sa méthode échoue. Alors pour mieux dresser son élève, elle décide de lui jeter un sort et le transforme en… chien !

Ce livre est très drôle. Il y a beaucoup de fiction et j’adore ça. Ce livre a changé ma façon de voir les animaux de compagnie. Malo

"Vivien drôle de chien !" de A-M Desplat-Duc (SCRINEO)

BD 2020

Du 26 juillet au 9 août, Lille marquera le coup d’envoi de la tournée en France du Village-BD de BD 2020. Cette manifestation itinérante dans 5 villes de France, proposée par le ministère de la Culture et organisée par le Centre national du livre (CNL), vous embarquera pendant deux semaines pour des festivités dédiées à la bande dessinée.

Expositions, rencontres et ateliers pour les enfants seront proposées aux Lillois dès la fin du mois. Pour retrouver le programme c'est ici.

"BD 2020" (BD 2020 @Joseph Falzon)



