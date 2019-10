Les enfants des livres. "Nous sommes l'étincelle", grâce à la rencontre avec Vincent Villeminot !

"Nous sommes l'étincelle", de V. Villeminot (PKJ)

Rencontre avec Vincent Villeminot et rendez-vous en forêt pour son nouveau roman d'anticipation, Nous sommes l'étincelle..

2025 : Sous l'impulsion d'Antigone, Xavier, Paul, Jay et la Houle, des milliers de jeunes choisissent de partir vivre au coeur de la forêt leur rêve d'une société alternative et meilleure. C'est leur révolution, fondée sur l'amitié et la liberté.

36 ans plus tard, en 2061, que reste-il de ce rêve ? Dans cette même forêt vit une famille, dont les enfants, Dan, Montana et Judith, passent leurs journées à pêcher, chasser et s'amuser, malgré les dangers de cette vie sauvage. Un jour, ils sont enlevés par des braconniers. Leurs parents partent à leur recherche...

Noam, 17 ans, a été emporté par ce récit d'anticipation qui parle d'amitié, de liberté et d'utopie.



Le labo des histoires

Noam, 17 ans, est laborantin au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Et d'autres idées à lire

La Nouvelle Arche, épisode 2, de Julie Delestrange, éditions Michel LAFON, vient tout juste de paraître. Nous avions reçu Julie pour parler de ce roman d'anticipation dans "Les enfants des livres" du 6 février 2019 et on avait hâte de reprendre le fil de l'histoire !

Rappelez-vous, Mathilde, 20 ans, travaille en tant que scientifique pour le "Centre", une unité dans laquelle sont incubés des nouveaux-nés qui naissent quasiment adultes. Déjà combattants, ils sont prêts à affronter l’ennemi venu du "territoire interdit" et qui menace la Communauté.



Alors que certains bébés sont atteints d'un mal mystérieux, Mathilde mène l'enquête et se met en danger... Dans ce deuxième épisode, on retrouve Mathilde en fuite, de l'autre côté de la Frontière, où elle va rencontrer le fils du Guide de la Communauté, Noah. Ensemble ils vont tenter de trouver la vérité, car "il n'y a pas de liberté sans combat".

"La Nouvelle Arche, épisode 2", de J. de Lestrange (MICHEL LAFON)

Et des albums pour parler de la forêt et des animaux...

Animaux cachés, de Lucile Piketty, éditions Seuil Jeunesse (à partir de 4 ans)

La nature, même sauvage, est fragile. Elle est aussi délicate que ces spirales en papier aux couleurs de la forêt, de la savane, ou de la canopée et qui cachent un animal dont l'espèce est souvent menacée... Sous forme de devinette, il faudra prendre soin de ce livre, une jolie façon de faire prendre conscience aux plus jeunes de la nécessité de protéger les animaux et leur environnement.

"Animaux cachés" de L. Piketty (Seuil Jeunesse)

La vie cachée de la forêt, de Marie-Agnès Gaudrat et Henri Galeron, éditions Les Arènes jeunesse

Un album qui fourmille de secrets à découvrir, derrière la façade d'une chaumière (attention il paraît que c'est celle d'une sorcière), ou au pied d'un arbre, dans ses branches, à moins que ce ne soit caché dans la poche d'un grand géant ! Pour les curieux, vous saurez tout sur les lutins, les elfes, les gnomes, les ogres... sur tous ces petits, grands et même géants, habitants malicieux de nos forêts d'antan !

"La vie cachée de la forêt", de M-A Gaudrat et H. Galeron (Les Arènes)

Curieux mammifères, de Florence Guiraud, Saltimbanque éditions

Primates, carnivores, insectivores, ongulés, marsupiaux et rongeurs, mammifères marins, tous y passent, et même de dos pour certains ! On apprend énormément sur tous ces animaux et surtout les illustrations sont magnifiques. "La nature est étonnante et suscite la curiosité", c'est par ces mots que s'ouvre cet album géant, et vous ne serez pas déçus !

"Curieux mammifères, de F. Guiraud (SALTIMBANQUE EDITIONS)

Et la grande nouvelle de la semaine...

Une déferlante Harry Potter a envahi les librairies : on trouvera en vitrine de nombreux ouvrages inédits pour les fans absolus ou les nouveaux apprentis lecteurs... Entre autres, il y a le coffret collector, en version limitée et numérotée, des 7 tomes de la saga en format Poche, avec des couvertures inédites illustrées par Brain Selznick (dans "Les enfants des livres" on vous avait présenté avec Noam son roman Le musée des merveilles), et... chut, ça aussi, c'est un peu magique, il paraît qu'il y a même un cadeau caché dans ce coffret...

En version collector toujours, on trouvera Le livre Pop Up de Poudlard à feuilleter comme un bon livre, et surtout, à déployer entièrement pour découvrir une carte géante de Poudlard et se promener dans ses environs.

En plus des très beaux livres illustrés Harry Potter et la coupe de feu, Les contes de Beedle le barde, et Les Mytères de Poudlard, vous saurez tout sur celles qui ont marqué l'histoire du Monde des Sorciers avec Fières d’être sorcières !

Bref, vous l'aurez compris c'est Noël avant Noël chez Harry Potter, et forcément, on aura l'occasion de reparler de tous ces beaux livres bientôt dans une chronique des "Enfants des livres"...

Coffret Collector Harry Potter (GALLIMARD JEUNESSE)