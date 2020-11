franceinfo junior livres. "CTRL+ALT+ SUPPR", suite et fin du thriller haletant de Bertrand Puard

"CTRL+ALT+SUPPR, Saison 2", de B. Puard (CASTERMAN)

CTRL+ALT+ SUPPR. Saison 2 de Bertrand Puard, éditions Casterman, à lire à partir de 13 ans (novembre 2020).

CTRL+ALT+SUPPR, ce n'est pas à eux de rebooter le système, c'est à nous Bertrand Puard

FRANCEINFO JUNIOR LIVRES - "CTRL+ALT+SUPPR", Bertrand Puard / Version intégrale de l'ITV --'-- --'--

CTRL+ALT+ SUPPR, ça vous dit quelque chose ?

Vous savez, se sont ces touches du clavier qui, appuyées simultanément permettent un redémarrage de l’ordinateur, un reboot. Et c’est donc aussi le titre de ce roman, en 2 saisons, qui mêle action et informatique.

Nous arrivons à la fin de cette aventure qui avait commencé l’année dernière : il s’agissait d’un projet très original que nous avions d’ailleurs relayé sur franceinfo : l’histoire de CTRL+ALT+ SUPPR a commencé sur les réseaux sociaux en mars 2019. Pour écrire les chapitres du premier tome au fil des mois, Bertrand Puard a fait avancer l'intrigue avec les commentaires que laissaient les lecteurs sur un compte Instagram. La version papier est finalement parue en juin dernier.

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Et voici maintenant le tome 2 que l’on peut trouver d’ores et déjà en librairie en "clique et collecte". Bertrand Puard cette fois, était donc complètement seul aux commandes pour écrire la suite de cette histoire...

On retrouve les trois jeunes héros de la saison 1 : Zéphir, ce jeune adolescent qui aime l’action et qui se retrouve, à la mort de sa grand-mère, héritier d’une entreprise de maroquinerie Arsène, couverture d'une organisation de casses internationaux pour de justes causes. Il y a Lisa, une jeune hackeuse, fille du ministre de l’Écologie. Elle a assisté à l’assassinat de son père en direct à la télévision et mène son enquête en toute clandestinité. Et enfin, il y a Selma, elle a 18 ans, mais elle dirige déjà un énorme empire. Un "gaffa", un empire web digne d’Apple, de Google et de Face Book réunis !

Pour cette deuxième et dernière saison, le trio est confronté à un ennemi de taille, il va devoir lutter contre une intelligence artificielle devenue incontrôlable.

Dans CTRL+ALT+ SUPPR Bertrand Puard aborde des thèmes très actuels avec des interrogations sur la puissance du net et des fake news. Le thème de la politique tient aussi une grande place dans ce tome 2 : l’intrigue se passe dans un pays africain soumis à une dictature…

Le Conseil de lecture de Bertrand Puard

Le Comte de Monte-Cristo, d'Alexandre Dumas (1844)





Bertrand Puard

Bertrand Puard (CASTERMAN)

Bertrand Puard est un auteur incontournable de la littérature jeunesse. Il a publié une quarantaine de romans dont plusieurs trilogies : Les Effacés (Hachette) - Prix Cognac 2012, Bleu Blanc Sang (Hachette), et L'Archipel (Casterman). En même temps que le dernier et second tome de Ctrl+Alt+Suppr, Bertrand Puard vient de publier aux éditions du Seuil Jeunesse, la suite d’Hippocampus (octobre 2020).

La série Hippocampus, le tome 2 vient tout juste d'arriver !

"Hipocampus. Tome 1, Le laboratoire des secrets", de B. Puard (SEUIL)

"Hippocampus; Tome 2, 17 secondes pour comprendre", de B. Puard (SEUIL)

Et toujours 55 jours, polar écrit pendant le premier confinement par Les enfants des livres, parrainé par Bertrand Puard et illustré par Luc Desportes. Ce roman est lire en accès libre sur les sites de franceinfo et de Casterman.

"55 jours", illustration de Luc Desportes (franceinfo/Casterman) (LUC DESPORTES)

À noter aussi que Bertrand Puard a répondu présent, avec 200 auteurs et autrices, pour participer au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui se tiendra du 2 au 6 décembre. Une 36e édition totalement inédite étant donné le contexte de la pandémie : rendez-vous "à la télé, en classe en visioconférences et en vidéo, en dédicaces avec des messages et des dessins adressés directement aux enfants, dans l’exposition "La Tête dans les images" à découvrir à Montreuil et dans toute la France dans les bibliothèques partenaires…"

Extrait de l'affiche de la 36e édition du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis (Belleville 2020 / Christophe Urbain © Mortelle Adèle est un univers créé par Mr Tan et illustré par Diane Le Feyer,)

Avec kibookin.fr

Retrouvez plein d'autres idées de lectures dans la sélection de la semaine sur le site de kibookin. Pour tous les âges et pour tous les goûts, plus d'excuses pour ne pas trouver sa pépite à lire à soi !

Pour vous inspirer, vous pouvez aussi voir toute la sélection des Pépites 2020 du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine Saint Denis (du 2 au 7 décembre) et pour trouver vos livres, il y a même une carte des libraires qui proposent le "click and collect".

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Bonnes lectures à tous !