Les enfants des livres. "Hippocampus", la nouvelle série palpitante de Bertrand Puard et le Chapitre 12

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web. Créé pendant le confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres est devenu :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Chaque dimanche un nouvel épisode est écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans). Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, est notre parrain pour ce journal, et les réseaux sociaux romanscasterman et Let's read, relaient notre feuilleton.

"Une course de nuit" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Alexandre.

Voici le douzième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Douzième chapitre signé Alexandre, 18 ans

Le coup de coeur d'Alexandre

Hippocampus, tome 1 Le laboratoire secret, de Bertrand Puard, éditions Seuil (juin 2020)

Grâce à Alexandre, on peut ouvrir les portes d'Hippocampus, une clinique neurologique ultra-moderne !

Cette clinique est dirigée par le célèbre Professeur neurologue Jules Varole. Veuf, il consacre sa vie à la recherche sur cette fameuse partie du cerveau où loge les souvenirs, l'Hippocampe, et à sa fille chérie Ada, 13 ans, "brillantissime" adolescente qui marche dans les pas de son père.



Un jour, son père disparaît et Ada se retrouve propulsée à la tête de la clinique, faisant une impressionnante découverte : un laboratoire secret dans lequel son père mène des expériences cachées de transfert de mémoire sur trois patients. Ils ont tous, greffé dans leur cerveau, le souvenir de l’accident survenu à ses parents des années auparavant et lors duquel sa mère avait trouvé la mort.

L'enquête commence alors pour Ada...







Pour lire le second tome, il faudra attendre le 15 octobre 2020.

"Hippocampus, le laboratoire secret", de B. Puard (SEUIL)

D'autres romans de notre parrain Bertrand Puard à découvrir dans des chroniques des enfants des livres

L'Archipel , Casterman

"L'archipel", Bertrand Puard (CASTERMAN)

CTRL+ALT+SUPPR , éditons Casterman /franceinfo

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Alexandre, l'intrépide Dumas , éditions Hachette Romans

"Alexandre", de B. Puard (HACHETTE ROMANS)

Le conseil de lecture de Rose, 15 ans

Akata Wtich, de Nnedi Okorafor, éditions L'école des loisirs, collection Medium+ (à lire à partir de 13 ans).

"On y suit Sunny, une jeune fille nigériane albinos qui se découvre un jour des pouvoirs immenses : elle fait partie de la communauté des Léopards. En les acceptant, elle ne savait pas que ça l'engageait à sauver le monde... Tout l'intérêt du roman se trouve dans le fait que toutes les histoires de magie et de communauté secrète sont de vraies croyances nigérianes, dont l'auteur s'est servie pour écrire ce roman. On y découvre une nouvelle culture passionnante à travers un récit qui n'est pas sans nous rappeler Harry Potter, pour notre plus grand plaisir."

J'ai absolument adoré ce roman jeunesse ! Ce livre transmet des messages importants et beaux de façon très intelligente, avec ses personnages géniaux qu'il me tarde de retrouver dans un second tome ! Rose

"Akata witch" de N. Okorafor (L'ECOLE DES LOISIRS)

Et des sorties tant attendues !

Alma, le vent se lève, de Thimothée de Fombelle, Gallimard Jeunesse (juin 2020)

Le vent se lève et souffle sur ce premier volet d'une trilogie d'aventure sur l'esclavage et le combat pour l'abolition...

"1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du reste du monde, Alma, 13 ans, part seule à la recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à La Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qu'il va découvrir..."

"Alma, le vent se lève", de T. de Fombelle, illustré par F. Place (GALLIMARD JEUNESSE)

Les cahiers d'Esther, Histoire de mes 14 ans, de Riad Sattouf, Allary éditions (juin 2020)

Pré-publiées dans L'Obs et équivalentes à une année scolaire, elles sont rassemblées chaque année dans un album intitulé Les cahiers d'Esther. Riad Sattouf a commencé l’aventure quand la jeune fille avait 10 ans et elle doit s’achever en 2024, pour les 18 ans de son héroïne.

Nous avions fait une chronique avec Riad Sattouf pour "fêter" ses 13 ans, mais pour l'instant Esther n'a encore que 14 ans et Pierre et Victoria nous donnent leur avis :

Pierre, 16 ans

"Dans ce tome, Esther est en 4ème et nous raconte les nombreux évènements de son année scolaire, comme les Gilets jaunes ou la mort d’Aznavour, mais aussi des évènements qui se sont déroulés dans un cercle plus privé, notamment sa vie au collège ou en famille."

J’ai beaucoup aimé ce tome, en effet il ne donne pas l’impression d’être trop court, ni trop long. On y retrouve de nouveaux personnages ce qui apporte un peu de fraîcheur ! Et je trouve ça incroyable de poursuivre les aventures de cette héroïne tout en essayant de ne pas s’écarter de la réalité. Cet équilibre est plutôt bien respecté ce qui fait que cette série de BD est peut-être la meilleure que j’ai jamais lue car elle est toujours intéressante à lire, et drôle surtout ! Ce tome est aussi, pour moi le meilleur de la série ! La page 46 « Le délire » est ma préférée car je déteste les trottinettes !!! « Bref ceux qui font de la trottinette sur les trottoirs à fond : faites-vous écraser par un camion SVP » J’ai beaucoup ri ! Pierre

Victoria, 12 ans

J’ai beaucoup aimé retrouver Esther et ses histoires. Elle ressemble assez aux élèves de mon collège et elle me fait rire ! Et ça fait drôle que toute sa vie privée (oui je sais que c’est quand même un personnage de BD) soit exposée. Esther dit tout ce qu’elle pense et ça me plait ! Ma page préférée c’est « Pas de pitié », malgré les gros mots ! Je m’y suis trop reconnue avec mes amies ! « Alerte j’adore mes copines MDR » Victoria

"Les cahiers d'Esther, histoire de mes 14 ans" de R. Sattouf (RIAD SATTOUF / ALLARY EDITIONS)

