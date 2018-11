franceinfo seniors. L'intelligence artificielle au service des personnes âgées

Zac, l'IA le raton laveur habillé en Major d'Hhomme (Vivako)

Souvent évoquée dans les œuvres de science-fiction, l'intelligence artificielle prend de plus en plus de place au sein de notre monde.

Mais qu'est-ce exactement que l'IA ?

L'intelligence artificielle est un vaste domaine qui touche non seulement à l'informatique mais aussi aux mathématiques, à la neuroscience et même à la philosophie.

Les machines intelligentes ne se cantonnent pas aux jeux de société. L'IA été utilisée dans la finance et la médecine. L'armée cherche à l'utiliser pour ses drones et la gestion automatisée des armements. Les voitures autonomes font aussi de plus en plus parler d'elles.

Quel impact a-t-elle dans nos vies ?

Aujourd'hui, on peut citer les assistants personnels utilisés par nos smartphones comme Siri ou Google Assistant. Ces programmes sont liés à nos habitudes pour nous fournir des informations précises.

Vivoka est une jeune entreprise née à Metz. Elle est spécialisée dans la reconnaissance vocale et l'intelligence artificielle. Son innovation de pointe, développée et entièrement créée en France est capable de détecter les habitudes de ses utilisateurs et de répondre à leurs besoins.

Dans le cas des personnes fragilisées ou des seniors, la technologie de Vivoka est en mesure de remonter une alerte dès qu’une anomalie est détectée. Le système permet de contrôler toute la maison sans effort pour une plus grande autonomie et répond parfaitement aux exigences des seniors.

Les utilisateurs auront dans leur main de véritables majordomes

Ils seront capables de les accompagner au sein de leur logement en améliorant leur sécurité et leur confort et en minimisant leurs dépenses énergétiques. L’intelligence artificielle va également permettre aux seniors de se simplifier la vie quotidienne :

- monte de l’alerte,

- rappel de prises des médicaments,

- contrôle des équipements à la voix.

Actuellement Vivoka travaille sur l’expérimentation de l'intelligence artificielle dans le cadre d’un accompagnement (type maintien à domicile) de seniors.

