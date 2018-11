franceinfo junior. Une auteure raconte à des enfants comment créer une BD

Léa Mazé, auteure jeunesse, est venue parler de ses BD à de jeunes lecteurs, élèves en sixième et cinquième, à l'occasion d'une émission franceinfo junior enregistrée depuis le Salon du livre jeunesse à Montreuil (Seine-Saint-Denis). (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Jusqu'au lundi 3 décembre, les couloirs et les stands du Salon du livre et de la presse jeunesse accueillent les enfants, les ados et les plus grands, à Montreuil en Seine-Saint-Denis. L'occasion de découvrir les nouveautés en littérature jeunesse ou de rencontrer leurs auteurs préférés.

Pour parler de livres et d'écriture, franceinfo junior a posé ses micros en plein cœur du salon. Pour répondre aux questions de six collégiens de sixième et de cinquième, franceinfo junior reçoit Léa Mazé, jeune auteure et illustratrice de bandes dessinées. Elle a notamment écrit Nora et Les Croques aux éditions de la Gouttière.

"Combien de temps avez-vous mis pour créer la BD?"

Raphaëlle, Lucas, Malo, Ralph, Auriane et Emma viennent du collège Albert Schweitzer de Soisy-sous-Montmorency dans le Val-d'Oise. Ce sont eux les intervieweurs d'un jour au micro de franceinfo. C'est Malo qui pose la première question. Il s'intéresse à la BD Les Croques. Dans cet album, deux jeunes collégiens, Céline et Colin, sont harcelés à l'école. Ces deux jumeaux ont une petite particularité : leurs parents tiennent une entreprise de pompes funèbres. Une histoire venue à l'auteure en passant devant un magasin funéraire : elle s'est alors demandée à quoi pouvait ressembler le quotidien des enfants de ses propriétaires. "Combien de temps avez-vous mis pour créer la BD ?" interroge Malo à propos de cette histoire. Léa Mazé lui explique: "Pour Les Croques, ça a mis un peu de temps. C'est le premier tome d'une trilogie, ça veut dire qu'il y aura une suite donc ça m'a pris du temps car j'avais besoin d'avoir tout le projet écrit : où je mets quoi, dans quel livre. Entre le moment où j'ai eu l'idée et le moment où le livre est sorti, ça m'a pris deux ans et demi."

Des histoires pour faire frissonner

Cette rencontre avec l'auteure est aussi l'occasion de discuter ensemble de la vocation pour devenir dessinateur, surtout que certains des intervieweurs du jour prennent aussi régulièrement les crayons pour dessiner. Faire de la BD, "c'est un rêve que j'avais depuis petite, leur raconte Léa Mazé à ce sujet. Je devais avoir 8, 9 ans quand j'ai commencé à inventer mes petites bandes dessinées. Ca s'est précisé à 14 ans, c'est devenu un objectif."

Emma lui demande quel livre l'a le plus inspirée pour écrire sa BD : "C'est un mélange de plein de livres. Ce qui m'intéressait c'était de faire une histoire un peu frissonnante, avec une enquête. Je cite évidemment le grand classique Harry Potter, j'ai grandi avec. C'est inspirant dans la richesse du récit, des indices et puis ça fait peur."

Raconter la "jungle" du collège

Lucas se demande de son côté pourquoi Léa Mazé a choisi de parler du collège dans son livre : "Parce que c'est vraiment une période que je trouve intéressante. Vous êtes en plein de dedans, je ne sais pas ce que vous vous en pensez, sourit l'auteure. Mais c'est une période où il se passe plein de choses : entre la sixième et la troisième, on grandit beaucoup, plein de groupes se créent. On est avec des étiquettes aussi, on va dire 'tu es l'intello ou le cancre', et je trouve aussi que le collège, c'est un peu la jungle."

Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'échange entre Léa Mazé, auteure et illustratrice jeunesse, notamment de Les Croques (éd. de la Gouttière), et six élèves de sixième et cinquième, lecteurs de ses ouvrages.

Pour préparer l'émission, les jeunes intervieweurs, élèves au collège, ont lu des BD de l'auteure Léa Mazé. Ils ont ensuite préparé l'émission avec la présentatrice de franceinfo junior, Céline Asselot. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

