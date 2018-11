franceinfo junior. Écriture, imagination, zombies... Une auteure parle littérature jeunesse avec des enfants

Carole Trébor, auteure jeunesse, est venue parler de sa passion et de ses livres à de jeunes lecteurs, élèves en sixième, à l'occasion d'une émission franceinfo junior enregistrée depuis le Salon du livre jeunesse à Montreuil (Seine-Saint-Denis). (FRANCEINFO JUNIOR / RADIO FRANCE)

Le Salon du livre et de la presse jeunesse a ouvert mercredi 27 novembre ses portes à Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Jusqu'à lundi, les enfants, les ados et les plus grands pourront découvrir les stands des différentes maisons d'édition jeunesse et rencontrer leurs auteurs préférés en dédicace. Pour l'occasion, franceinfo junior a posé ses micros en plein cœur du salon. Littérature jeunesse, imagination, écriture... Pour répondre aux questions de six collégiens, l'émission reçoit Carole Trébor, écrivaine et co-auteure notamment de la série Zombies Zarbis (Flammarion jeunesse).

Au micro jeudi 29 novembre, franceinfo junior accueille six élèves de sixième du collège Albert Schweitzer à Soisy-en-Montmorency, dans le Val d'Oise : Gabriel, Maëlla, Kayna, Mohamed Amine, Mina et Nassira. Cette dernière se lance pour la première question : "Comment trouvez-vous vos idées ?" demande-t-elle au micro, depuis le studio délocalisé de franceinfo. "On trouve nos idées un peu partout : pour Zombies Zarbis, on avait envie de parler de personnages un peu 'dégueulasses' mais sympas, raconte Carole Trébor. On voulait inverser la donne : on ne voulait pas que les zombies soient méchants et effrayés, on voulait qu'ils soient drôles et effrayés mais courageux quand même. On voulait aussi qu'il y ait des enfants (...). On s'inspire de la vie et du monde qui nous entoure. Dans l'histoire, leur cimetière doit être détruit pour contruire un supermarché. (...) Et ce qui nous inspire aussi, ce sont des scènes rigolotes."

Écrire et persévérer, dès le plus jeune âge

Suspense, personnages... les élèves donnent aussi leur avis sur le livre et les personnages. Gabrielle prend la parole à son tour : "Aviez-vous envie d'être auteure quand vous étiez petite ?" demande la collégienne. "J'étais surtout une très grande lectrice, une dévoreuse de livres, répond Carole Trébor. J'étais le genre à lire en cachette avec une lampe de poche sous ma couette le soir. (...) L'envie d'écrire est venue plus tard." Certains des élèves racontent alors au micro qu'ils aiment bien écrire, eux aussi, comme Mina : "J'ai plein d'histoires à raconter, surtout dans le genre fantastique", raconte la jeune lectrice. "C'est génial, il faut continuer à écrire", l'encourage l'écrivaine, qui lui conseille d'envoyer ses textes ensuite à un éditeur, même s'il peut y avoir des échecs sur la route.

Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'échange entre Carole Trébor, auteure jeunesse, notamment de Zombies Zarbis, et six élèves de sixième, lecteurs de ses ouvrages.

► Retrouvez les ateliers franceinfo sur le Salon du livre jeunesse tout ce week-end à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

