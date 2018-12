franceinfo junior. Recherche, médicaments... À quoi sert l'argent du Téléthon ?

Plusieurs activités sportives sont prévues à Thionville (Moselle) pour le Téléthon 2018, le 5 novembre 2018. (MAXPPP)

Près de 200 000 bénévoles mobilisés à travers la France, des centaines d'événements prévus... Comme chaque premier week-end de décembre depuis plus de 30 ans, le Téléthon a lieu cette année un peu partout en France. But de l'opération : mobiliser les citoyens pour faire des dons et aider les personnes atteintes de maladies génétiques rares. Pour parler du Téléthon et des dons, franceinfo junior tend le micro à des élèves de CM2 de l'école Renée Février de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Pour leur répondre : Jean-Pierre Gaspard, directeur général de l'Association Française contre les Myopathies (AFM), en charge du Téléthon.

Un million de donateurs

Rawda pose la première question en ouverture : "C'est quoi Téléthon ?" Jean-Pierre Gaspard lui explique : "C'est une exceptionnelle opération de générosité publique où des Français se mobilisent et donnent de l'argent pour des malades. Cinq millions de Français participent dont un million de donateurs, au service des malades et de leur famille. Ça existe depuis 31 ans maintenant", résume-t-il.

Madimaro enchaine avec la question suivante : "Combien le Téléthon gagne d’argent grâce aux dons des gens ?" Environ 90 millions d'euros par an, répond le responsable de l'AFM, "ce qui à la fois est une somme très significative mais qui est inférieure à nos besoins. Plus la somme sera importante, plus on pourra travailler à guérir et soigner les malades." Il explique par exemple que le Téléthon sert à plusieurs missions dont celle de guérir les malades et de trouver de nouveaux médicaments grâce à des "essais cliniques".

"Tous les dons sont importants"

C'est au tour de Lucas de prendre le micro : "Comment ils font pour donner de l'argent ?" se demande l'élève de CM2. "La première façon est de taper sur son téléphone le 3637 : au bout de la ligne, quelqu'un demande quelle est votre promesse de don. On peut aussi le faire par Internet à tout moment sur l'adresse telethon.fr". Autre possibilité : "participer à toutes les animations qui émaillent la France entière et qui permettent d'acheter une crêpe, un ballon, une peluche...au profit du Téléthon et donc des malades". Le responsable précise par ailleurs que "le don moyen est de 60 à 70 euros mais tous les dons sont importants. On est aussi reconnaissant pour un don d'un euro."

À quoi et à qui sert l'argent du Téléthon ?

Madimaro s'interroge encore : "Le chef du Téléthon, est-ce que c’est lui qui reçoit tout l’argent ?" Jean-Pierre Gaspard, directeur de l'AFM lui répond : "Heureusement que les gens ne donnent pas pour le chef du Téléthon ou ses collègues. L'argent donné est pour les malades". Et de détailler les deux missions principales auxquelles cet argent est dédié : "Une mission pour guérir qui permet de trouver des médicaments pour traiter les maladies. Notre deuxième mission est d'aider : prendre en charge le malade dans son quotidien notamment pour des problèmes médicaux".

Lucas de son côté s'inquiète : "Mais s’ils le font à Paris, il y aura les gilets jaunes ?" Jean-Pierre Gaspard lui répond : "On a dû changer l'emplacement du plateau (de l'émission du Téléthon) place de la Concorde et qui se retrouve en banlieue parisienne. Et certaines animations ne vont peut-être ne pas se tenir. C'est donc encore plus important que cette année on ait le maximum de donateurs et le maximum de gens qui se mobilisent" dans ce contexte.

