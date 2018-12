franceinfo junior. Qui a inventé Astérix et Obélix ?

Astérix, le secret de la potion magique (2018). (PATHE FILMS / SND)

Par Toutatis, Astérix et Obélix font leur retour au cinéma. Ce mercredi, les spectateurs peuvent découvrir sur grand écran Astérix : Le secret de la potion magique, une histoire concoctée par Alexandre Astier et Louis Clichy. Et cette fois-ci, le réalisateur et acteur Alexandre Astier - auteur de la série "Kaamelott" - a créé une histoire originale et inédite dont le héros principal est... Panoramix, le druide du village. Ce dernier veut enfin transmettre le secret si convoité de la fabrication de la potion... Il part donc à la recherche de son successeur. Une quête remplie de nouvelles et parfois dangereuses aventures.

Mais à l'origine, qui a créé Astérix et Obélix ? Combien de personnes ont vu ou lu leurs histoires ? Au micro de franceinfo junior, des élèves de CM2 de l'école Jean Moulin de Villenave d'Ornon (Gironde) posent leurs questions à Nicolas Rouvière, maître de conférences à l'université de Grenoble, spécialiste de la bande dessinée. Il est notamment l'auteur du livre Le complexe d'Obélix (éd PUF, 2014).

Elieth pose la première question : "Depuis combien de temps Astérix existe ?" Nicolas Rouvière, maître de conférence spécialiste de la BD lui raconte : "Depuis 1959... La BD aura 60 ans l'an prochain. A l'époque on cherchait une série phare pour lancer une nouvel hebdo pour la jeunesse, le journal Pilote, qui a vonnaitre un grand succèsrie et va être rebdaptié le journal d'Astérix et Obélix."

Génie du dessin et sens du scénario

Romy se demande à son tour : "qui a créé Astérix et Obélix ?" Le spécialiste lui répond : "Deux copains qui vont devenir deux grands amis : René Goscinny et Albert Uderzo. (...) Ils adorent tous les deux les films de Charlot, de Laurel et Hardy et ils sont très complémentaires : Uderzo excelle au dessin et Goscinny a le génie du scénario." Aujourd'hui, de nouveaux auteurs ont pris leur suite, comme Alexandre Astier avec Le secret de la potion magique.

Humour et calembours

"Est-ce qu'Astérix c'est un prénom gaulois ou romain ?" s'interroge encore Elieth. "Aucun des deux, c'est un nom inventé à partir du mot 'astérique' qui signifie 'la petite étoile'. Les auteurs se sont amusés à mettre la terminaison "ix" pour faire gaulois, c'est donc un jeu de mot."

"Est-ce qu'Astérix, ça existe en d'autres langues ?" continue Elieth. "Oui la BD est traduite dans plus de 110 langues", des langues aussi bien régionales (basque, breton) que nationales (anglais,...).

