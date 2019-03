franceinfo junior. Qui est responsable de la pollution et du changement climatique ?

Pollution atmosphérique à Marseille (Bouches-du-Rhone), le 15 février 2019. (BORIS HORVAT / AFP)

Les auteurs de la pétition "L'Affaire du siècle" ont déposé jeudi 14 mars un recours devant le tribunal administratif contre l'Etat français pour inaction climatique. Les quatre associations avaient déjà rassemblé plus de deux millions de signatures avec leur pétition. Cette plainte a pour but de juger la France sur son engagement et ses résultats dans la lutte contre le changement climatique. Une mobilisation pour le climat qui se joue aussi ailleurs, notamment dans la rue : une grève mondiale doit se tenir vendredi 15 mars. Cette mobilisation touche aussi la jeunesse, nous en parlions récemment dans franceinfo junior. Ce jeudi, des élèves de CM2 de Carrières-sur-Seine (Yvelines) posent leurs questions sur les actions menées, ou non, pour le climat. Pour leur répondre : Arnaud Gossement, avocat en droit de l’environnement, enseignant à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Elsa pose la première question question : "Qu’est-ce que le président ne fait pas ?" contre le réchauffement climatique, demande l'élève de 10 ans. "C'est une bonne question puisque des associations de défense de l'environnement reprochent à Emmanuel Macron, mais pas qu'à Emmanuel Macron, aux gens qui nous dirigent, de ne pas prendre suffisamment de mesures pour lutter contre le réchauffement climatique, explique l'avocat. Conséquence : notre pays ne respecte pas ses propres objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, gaz qui sont responsables du changement climatique." Ces militants écologistes voudraient ainsi des mesures plus fortes pour la planète, continue Arnaud Gossement : par exemple, "donner plus d'argent au ministère de l'Ecologie" et aux personnes qui agissent sur le terrain pour l'environnement, mais aussi "des mesures plus contraignantes" par exemple pour limiter la circulation ou la vente de voitures très polluantes.



Des actions en justice dans le monde entier

"Pourquoi accuse-t-on la France et pas les autres pays ?", s'interroge à son tour Juliette, 10 ans. Une question qui amène à se demander qui est responsable du changement climatique. "Ce sont tous les pays, répond l'avocat spécialiste du droit de l'environnement. C'est l'intérêt de l'Accord de Paris signé en 2015 par tous les Etats du monde entier. Dans tous ces pays, on accuse les Etats." En effet, précise l'avocat, il y a d'autres actions en justice ailleurs qu'en France : "près de 1 000 recours" dont une action en justice très célèbre aux Pays-Bas, pour lutter contre la pollution de l'atmosphère et pour mieux combattre le changement climatique. Est-ce qu'une action en justice va changer les choses ? Est-ce que la France fait des efforts pour la planète ? Sur cette page, vous pouvez réécouter en entier l'émission franceinfo junior du jour sur le sujet.

