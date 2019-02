franceinfo junior. Pourquoi des jeunes se mobilisent-ils pour le climat ?

Un jeune manifestant lors de la manifestation face au changement climatique devant le ministère de la transition écologique et solidaire à Paris, le 15 février 2019. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

En Europe, des marches pour le climat se tiennent désormais régulièrement, menées par des jeunes - notamment lycéens et étudiants - qui lancent des appels à la "grève pour le climat". Jeudi dernier, c'est à Bruxelles (Belgique) qu'ils se sont une nouvelle fois mobilisés. Vendredi, c'est à Paris qu'une telle marche a eu lieu, avec en tête de cortège l'une des ados figures du mouvement, la Suédoise Greta Thunberg. Mais pourquoi des jeunes se mobilisent-ils pour le climat ? Que veulent-ils ? C'est le sujet du jour de franceinfo junior : des élèves de CM2 de l'école du Parc à Carrières-sur-Seine posent leurs questions à Martial Breton, l'un des coordinateurs du mouvement Youth for Climate, organisateur de la mobilisation.

Meyan pose la première question : "Je ne sais pas si les lycéens luttent contre le climat ou s’ils veulent que ce soit l’Etat qui lutte contre le climat", s'interroge l'écolier. Martiel Breton répond : "Les deux. Aujourd'hui, on demande à ce que l'État agisse et qu'il accompagne la société pour lutter contre le changement climatique." Aux dirigeants politiques, les lycéens et les jeunes reprochent leur manque de mobilisation : "Ils n'agissent pas suffisamment, ils devraient être plus ambitieux sur leurs actions" pour le climat, explique Martial Breton.

"Génération climat"

Milan, élève en CM2, interroge à son tour : "Pourquoi il n'y a que des lycéens qui manifestent ?" Martiel Breton nuance : "Il n'y a pas que des lycéens, il y en a beaucoup mais il y a aussi beaucoup d'étudiants, quelques collégiens, des familles, des enseignants, des professeurs... Ils se rendent compte que quand les jeunes se mobilisent, ça les touche aussi. (...) L'initiative vient de la jeunesse car on est très directement touchés, notre génération, qu'on peut appeler la 'génération climat', est née dans le changement climatique, on est en face de cette crise. Ça nous donne une responsabilité de se battre pour changer la société et de demander à l'État de prendre ses responsabilités." Sur cette page, vous pouvez écouter en entier l'émission franceinfo junior du jour consacrée à la mobilisation des jeunes contre le changement climatique. Des écoliers posent leurs questions à Martial Breton, l'un des coordinateurs du mouvement Youth for climate, à l'origine de la marche en France.